【武漢肺炎】疫情致中國樓市休眠　內媒料影響延續首季度

武漢肺炎疫情對中國房地產行業打擊不小。2月以來，主流房企相繼公布了1月業績，疫情對於樓市的銷售已經顯現。

《21世紀經濟報道》今日報道，中國大部分房企的銷售出現了按年下滑。相較而言，龍頭房企保持了穩健態勢，中小房企受到的衝擊更大。

鑑於目前疫情發展仍未明朗，拐點不知何時而至，房地產銷售、施工、投資等依舊處於「休克」期，給房企2月和3月份的業績蒙上了一層陰影。

中小房地產企業面對疫情承受銷售停擺壓。（新華社）

房地產是高度依賴資金和融資的行業，現金流的平順和暢通至關重要。如今，疫情造成的銷售停擺，影響的正是現金流，一些負債率高企、短期內償債壓力較大的公司，需防範現金流風險。

根據克而瑞、億翰智庫數據，中國百強房企1月銷售按年下滑12%，200強房企則下滑10.2%。分城市來看，億翰監測的40個城市中，一線城市銷售按年下降15.1%，按月下降39.3%。廣州按月下跌60.3%，跌幅最大。

多數普通二線城市同按月也均下滑，其中青島降幅最大，達到54.6%；三四線城市1月份成交面積483.7萬平米，按年上升4.6%，按月下降23.6%。

三﹑四城市需求受衝擊

億翰智庫指出，1月樓市成交量萎縮主要有兩個原因，一是2019年底房企促銷猛烈，12月銷售基數較大，導致2020年1月按月回落；二是1月原本為傳統的銷售淡季，又加上疫情發生在春節期間，對三﹑四線返鄉置業的需求影響很大。

從目前的動態來看，新型冠狀病毒感染的肺炎並未緩解，許多關鍵節點仍未到來，中國各地的售樓處大部分關閉，1月26日，中國房地產業協會向會員單位並全行業發出號召，暫停售樓處銷售活動，待疫情過後再行恢復。

許多業內人士預計，受疫情影響，2月的房企銷售額將持續低迷，影響會延續至整個一季度。

不過，很多房企已經開始這一年的工作，從銷售、投資、融資、開竣工等層面，重新布排。他們採取了「雲辦公」，居家在線、視頻會議、電話交流等一起上線；銷售也開展了在線賣房，朋友圈幾乎充斥着房企的多個項目在線看房邀約。

業內人士仍感樂觀

一些行業人士仍對2020年的樓市表示樂觀。他們認為，疫情只是讓需求延遲而不是消失了。並且，此次疫情也將讓人們重新審視房子品質、物業服務等的重要性，對他們的購房決策產生重要影響。

疫情爆發與1月至2月傳統銷售淡季相撞，對房企影響最大的是現金流。銷售中的定金＋預售款、首期之後的個貸，是房企最重要的資金來源。而現在，這些幾近枯竭。

多地網籤數據顯示，春節以來，房地產銷售只以數十套計。

易居企業集團CEO丁祖昱認為，疫情帶來銷售停滯，對房企影響最大的還是現金流問題。若沒有銷售回款，房企面臨的現金流壓力無疑是非常巨大的，尤其是中小企業，資金面趨緊疊加兼併收購潮來襲，發展前景不容樂觀。

房企面臨還債高峰期

此外，房企還要面對2020年的償債高峰。據克而瑞統計，2020年95家典型房企共有5,575億元（人民幣‧下同）的債券到期，相比2019年到期債券增長了43%。其中，1月、7月和11月均為償債的高峰，分別需要償債616億元、615億元及662億元。另據億翰智庫，截至2020年6月30日，房企信用債到期金額為982億元，海外債到期金額約為1,226億元。

「疫情爆發之前房企償債能力整體可控，而疫情爆發之後房企資金回籠會有所減慢，因此需特別關注短期流動性問題。」上述機構分析師指出。

受此影響，部分中小房企現金流進一步吃緊。「不能銷售不能開工，但是利息不會少，沒有回款就沒錢還利息，壓力山大。」一些業內人士希望，後續政府會出相應的措施來緩解房企壓力。

料疫情緩和行業將反彈

丁祖昱認為，短期內房地產市場行情的變化，和疫情蔓延能否得到有效控制密切相關。如果疫情得不到緩解，樓市仍然會休眠；一旦疫情得以控制或是出現比較大的緩和，那麼房地產市場也會慢慢復甦。

「疫情一旦平穩下來，甚至基本好轉之後，市場會迅速復甦，成交量層面也會出現一定程度的報復性反彈。」丁祖昱說，考慮到一季度經濟形勢，相信政府也會出台一些諸如降息、降準等比較大力度的刺激性政策，這些都會對房地產市場產生一定的利好，所以也沒有必要對今年的地產行業過分悲觀。