【SOGO母企】利福國際多賺11.9%不派息　惟營業額跌近兩成

經營崇光百貨（SOGO）的利福國際（1212）公布去年全年業績，純利按年升11.9%至18.9億元，主要由於集團金融投資組合錄得公平值收益，不派發末期股息。

利福績後股價大插，最新報6.79元，跌6.3%。

期內集團銷售額為35.42億元，按年跌18.7%，由於下半年零售環境突然惡化，導致本集團銷售額加速下降；期內集團按營業額計算的毛利率為74.9%，上升1.1個百分點，因特許專櫃佣金跌幅少於自營銷售額的跌幅。

下半年銅鑼灣銷售收入跌33.8% 尖沙咀跌46%

銅鑼灣崇光銷售收入下半年按年減少33.8%，全年則跌19.4%，下半年附近的示威活動迫使業務經常中斷或須縮短營業時間，共影響約60個營業日，整體客流量下降15.5%，平均每宗交易額維持穩定於1,489元。

尖沙咀崇光期內銷售收入下半年大幅下跌46%，全年則下跌18.8%，同樣因社會事件影響營運，導致全年客流量及逗留購買比率雙雙下降。

集團表示，對零售市場的前景持悲觀態度，相信今年對香港零售業將為充滿挑戰的一年，因新冠肺炎已遍及中國和其他國家，並在一定程度上影響了香港的零售業務和集團的經濟活動，預計集團的收入、現金流量和經營利潤將比去年同期下降。