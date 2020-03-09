調查：逾半中小企對前景並不樂觀　將加強成本控制

昆士蘭保險香港一項研究顯示，中小企由於香港整體經濟堪憂，營商氣氛轉差，將在未來一年着力加強成本控制。

調查進行之時，新冠肺炎疫情尚未爆發。當時有為數不少的香港中小企認為，2019年銷售疲弱（44%）和經濟放緩（68%），明顯分別比2018年的預期的26%和54%差。

同時，對2020年前景並不感樂觀，分別有45%和62%的中小企預計，2020年的生意和整體經濟將面臨下行壓力，原因是消費者信心下跌（63%），旅遊業衰退（51%）和貿易爭議（52%）。

中小企無意擴張海外 重點轉向成本控制

調查更顯示中小企擴展海外市場的意欲於年內下跌六個百分點至38％。原因包括：員工或技術不足、缺乏海外市場知識、缺乏本地合作夥伴、資金不足及不熟悉海外法規。

因此，中小企應對營商環境疲弱的主要策略是控制成本，受訪企業表示自去年起有意 從縮減資本支出、員工培訓、員工規模和業務規模中減低作業成本。

調查共訪問了400間中小企。香港共有約34萬間中小企，為本地私營界別提供約四成半就業機會。

昆士蘭保險北亞地區行政總裁及亞洲區區域分銷主管于蕾表示，研究揭示了中小企的弱項。在面對不斷加劇的市場波動和突發挑戰下，中小企的處境如履薄冰。在新冠肺炎疫情威脅下，中小企的營運壓力將會百上加斤。