【美股熔斷】油價暴瀉24%　芝商所也被「震懾」　提高原油保證金

原油價格暴跌再加上對新冠肺炎疫情的擔憂加劇，3月9日全球市場暴跌，美股一度觸發熔斷機制。

油價暴跌導致對金融市場動盪的擔憂加劇，「黑色星期一」突襲全球金融市場。3月9日，從亞太到歐洲股市集體重挫，即便作為避險資產的黃金也在流動性衝擊下跳水。美股開盤立即暴跌，標普500指數跌7%，觸發一級熔斷機制。這也是1988年美股引入熔斷機制以來第二次觸發熔斷。

機構普遍表示，下一個需要觀察的是信用市場。「鑑於能源公司是非投資評級債券的最大發行體，佔美國高收益債券市場11%的份額，因此原油價格戰可能會給美國信貸市場帶來衝擊。」景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭對《第一財經》稱。

當前，國際投行瑞銀已最新調低了油價預期，布蘭特原油期貨6月、9月及12月末目標價分別降至40美元、45美元及50美元/桶（原為62美元、64美元及64美元/桶），WTI原油期貨目標價則較布蘭特低3美元/桶。

隔夜紐約時段，WTI 4月原油期貨收跌10.15美元，跌幅24.59%，報31.13美元/桶，創1991年以來最大單日跌幅。布倫特5月原油期貨收跌10.91美元，跌幅24.10%，報34.36美元/桶。

此外，芝商所（CME）提高原油、RBOB汽油期貨和燃油期貨保證金要求，將最近2個月原油油合約保證金要求提高600美元/合約，遠月原油合約保證金提高375美元至575美元。