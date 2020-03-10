【美股熔斷】道指插逾2000點只是股災開始？美股已響三大警號…

受累於新冠肺炎 （又稱武漢肺炎）疫情於全球擴散，和原油價格戰，環球股市周一大跌，美股更是開市不久後便觸發熔斷機制，全日道指跌逾2000點，是有史以來最大的單日點數跌幅，美股三大指數均跌逾7%。

雖然美股近日接連大跌，但估值仍高於歷史平均。有部份投資專家便警告，若疫情進一步影響美國消費和生產，或會令美股再度「崩盤」，近日的大跌或只是大股災的開始。

諾貝爾獎得主席勒警告，美股股價已被嚴重高估。（路透社）

警號一：美股股值高昂 諾貝爾獎得主示警

美國股市創下了最長牛市紀錄，三大指數過去多年錄得顯著升幅，令美股股值偏貴。現時納斯達克指數、標普500指數、道瓊斯工業平均指數的市盈率分別為30、18和17，都是遠高於歷史平均值。過往美國經濟和企業盈利增長較快時還好，但隨著新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情於美國擴散，或會重創美國經濟，美股的高市盈率無可避免會面臨調整。

諾貝爾獎得主、美國經濟學家羅伯特席勒（Robert J. Shiller）近日接受德國《商報》訪問時便警告，新冠肺炎疫情可能帶來嚴重後果，隨病毒令人們突然意識到有更大風險，將給全球金融市場帶來壓力。根據他自創的週期性調整市盈率（CAPE）指標（即股票與過去十年公司收入比），美股股價目前已被嚴重高估。他過往也曾警告，美股泡沫隨時爆破，投資者須知道股市大跌根本不需任何原因，因為股市的泡沫最終都會完結。

美國總統特朗普是寬鬆貨幣政策是堅定的支持者之一。(路透社)

警號二：美國息率或重回「零」年代

美股過去多年升勢不止的其中一個主要原因是全球主要經濟體自2008年金融海嘯後推行量化寬鬆（QE）的貨幣政策，令全球熱錢泛濫，股市資產價格自然「水漲船高」。不過QE政策也非「萬靈丹」，正如抗生素吃得多也會令細菌有抗藥性，QE推行到極致，會令息率減無可減。

而美國現時已離零息率不遠矣，本月初聯儲局突然舉行緊急議息會議，減息半厘，但其後美國股市繼續下挫，令再度減息的呼聲更大。高盛首席經濟學家Jan Hatzius便估計，聯儲局於3月和4月的會議將再分別減息0.5厘，令聯邦基金利率區間降至0至0.25厘，再創史上最低。

2008年金融危機前，聯邦基金利率高達5.25%，令聯儲局有足夠空間不斷透過減息刺激經濟。但美國現時已離零息率不遠，在資產格價仍然高企，但疫情、美國大選、原油價格戰等「黑天鵝」紛紛出現的情況時，聯儲局再減息「救市」的操作空間極為有限，或會引致更嚴重的經濟和金融危機。

金融海嘯後，各國央行推QE救經濟，令全球熱錢泛濫，推升全球資產價格。(路透社)

警號三：VIX恐慌指數或高處未算高

股災往往跟投資者信心密切相關，當投資者對市場太有信心時，容易忽視風險並高估資產價值，造成資產泡沫。到市場恐慌時，泡沫爆破，投資者爭相離場，又容易放大跌勢，令股市出現非理性的過度調整。

前幾年，有「恐慌指數」之稱的芝加哥期權交易所波動指數（VIX）長期處於低位，更曾於2017年底創下8.56的歷史新低，當時有分析便批評，市場太樂觀、容易忽略風險，過度推升股市。

到近日，美股則變得十分波動，標普500指數已連續4個交易日大升或大跌2.5%或以上。恐慌指數一度升至62.12，是2008年金融海嘯後最高。不過恐慌情緒或未見頂，因為疫情和原油價格戰對經濟的真正影響還未浮現，彭博便報道有投資者買入VIX認購期權，「押注」恐慌指數周二會升到三位數。若市場恐慌情緒真的再大幅度升溫，美股離股災恐怕只有一步之遙。