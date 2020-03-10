【美股熔斷】市場人士料聯儲局再減息　高盛或重回零利率

在國際油價暴跌，美股觸發熔斷機制，以及新冠肺炎疫情蔓延之際，多數市場人士預計美聯儲會進一步降息，中國經濟最具韌性。

3月9日，美股慘遭血洗，三大股指跌幅均超過7%，道指狂瀉逾2,000點，創下美股史上最大單日點數跌幅。除了新冠肺炎疫情在全球蔓延之外，國際油價暴跌成為觸發美股暴跌的重要引擎。

由於OPEC+（石油輸出國組織及盟友）會議因俄羅斯不同意減產「談崩」，中東產油大國沙特3月7日率先打響了「石油價格戰」。3月9日，布倫特原油期貨一度暴跌31%，，NYMEX原油跌24%。

據《21世紀經濟報道》引述，諾亞財富首席經濟學家夏春向指出，油價大跌會影響美國頁巖油產業及其上下游企業。若投資者擔心企業在經濟衰退時的償債能力，會拋售這些行業的高收益債券，這樣可能導致高收益債和國債的利差擴大，使得這些行業再次發行債券融資的成本加大，形成惡性循環。他還指出，投資者的避險情緒同樣會影響其他行業高收益債的價格和利差，風險就可能從能源行業傳導到其他非能源行業。

換言之，美國經濟正處在極大的陰影中。3月9日，評級機構穆迪將美國2020年實際GDP增長下調至1.5%，低於之前的估計1.7%。

目前市場普遍認為美聯儲（Fed）會在3月17日至18日舉行的貨幣政策會議上再度降息。Pimco全球首席經濟顧問Joachim Fels在其報告中表示，美聯儲會進一步降息，並極有可能迴歸「零利率」，恢復資產購買操作。

與此相反的是，國際資本正在看好中國經濟。

2020年3月7日，中國武漢客廳方艙醫院患者清零，武漢大學中南醫院的醫護人員在武漢客廳方艙醫院患者寫下的留言牆前合影。（新華社）

自2月3日A股節後開市至今，標普500指數跌幅近8%，滬指僅回調約1%，人民幣也成為新興市場貨幣中表現最佳的貨幣，對美元匯率保持穩定。

高盛投資策略組亞洲區聯席主管王勝祖對《第一財經》表示，鑑於較早從疫情中恢復，中國可能會成為全球資金青睞的避風港。高盛投資策略組在1月發佈的2020年投資展望中預計，2020年新興市場的表現將略優於美股，在當前情況下仍維持這一預測。

各大機構也認為，人民幣有 望在當前較強的位置維持區間波動格局。美元指數的下跌、人民幣資產對海外資產收益率溢價，以及海外投資持續流入中國資本市場，都會對人民幣匯率形成支撐。

此外，新冠肺炎疫情發生以來，中國及時出台各項政策，幫助企業有針對性地解決生產經營中遇到的問題，一些具備條件的外企陸續復工復產。多家外企管理人員在接受《人民日報》採訪時表示，投資中國的信心和方向不會因疫情改變，中國仍是具有吸引力的投資熱土，未來企業將繼續加大對華投資。