【油價暴跌】美國能源部：國家行為體圖操縱衝擊石油市場

油組（OPEC）與俄羅斯就石油減產談判破裂，沙特發動「減價戰」，拖累油價大跌。美國能源部發言人Shaylyn Hynes透過聲明指摘，是國家行為體（state actor）試圖操縱全球石油市場，他們的行為導致油價崩跌，惟強調美國能源供應商完全有能力抵受油價波動的影響。

Shaylyn又指，國家行為體操縱和衝擊石油市場的企圖，強化了美國作為全球夥伴和盟友的可靠能源供應國的重要性。

新加坡銀行：布蘭特原油價3個月預測每桶35美元

華僑銀行私人銀行業務分支—新加坡銀行高級外匯策略師沈茂雄認為，油價暴跌很大程度上反映市場擔憂供應過剩風險，預料油價長期低迷是最可能的情況，該行預測12個月倫敦布蘭特原油價將在每桶50美元，3個月預測為35美元。

法興銀行：第2季布蘭特原油均價料每桶30美元

法國興業銀行將今年第二季布蘭特原油均價預估大幅下調25美元，至每桶30美元。該行分析師指，隨着OPEC供應不斷增加和需求受到重大破壞，預計到今年上半年將出現非常嚴重供應過剩局面，期貨較現貨大幅升水的情況將持續，1年期跨月正價差將進一步擴闊。

法興預計，布蘭特原油價格第3季仍將維持在每桶35美元的極低水平，較此前的預估大幅調低22美元；到第4季，布蘭特原油價格料將回升至每桶40美元。