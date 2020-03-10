九倉去年少賺近5成　稱「2020疫情來襲」部分業務陷入近乎停頓

九倉（0004）公布，去年股東應佔溢利挫49%至33.86億元，每股基本盈利1.11元，派末期息7.5仙。

期內，收入減少20%至168.74億元；撇除投資物業重估收益及非核心項目，基礎純利減少58%，至27.7億元，主要因為現行市況下，評估若干內地發展物業之可變現淨值產生減值虧損，而作出37.9億元撥備，令發展物業盈利貢獻減少85%；投資物業盈利增加 44%，符合預算；不過儘管香港海港聯盟已成立與區內港口競爭，惟相關盈利減少17%。

公司指，主要由於已落成確認入帳的內地項目減少，導致發展物業收入下跌45%。另外內地投資物業組合的的貢獻逐漸增加，收入增加14%至39.24億元，營業盈利增加23%至23.11億元。

酒店入住率下降至個位數

去年為長沙國金中心首個全年營運的年度，年內收入和營業盈利分別達8.1億元及3.25億元。至於長沙國金中心商場出租率達 99%，年內收入近50億元。

不過，受新冠肺炎疫情爆發影響，令今年以經濟活動空前衰退「開局」，業績更以「2019依計完成 2020疫情來襲」為題。九倉指，發展物業的銷售及興建大規模陷入近乎停頓，政府指示臨時關閉，再加上給予租戶租金紓緩措施，損害投資物業表現；而酒店入住率下降至個位數，收入按年驟降 98%；同時華南生產基地尚未全線復產，遠遠未及帶動貨運流量。