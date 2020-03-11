【新冠肺炎】習近平考察武漢　疫情緩和後內地谷經濟有乜招？

國家主席、中共中央總書記習近平周二（10日）上午乘飛機抵達湖北武漢，一下機就專程前往火神山醫院，了解醫院建設運行、患者收治、醫務人員防護保障、科研攻關等情況。消息傳出後，滬綜指由跌轉升，點數更一度升穿3000點，終收報2996.76點，升1.82%。

與此多時，多隻湖北板塊股份，例如南國置業（深：002305）、楚天高速（滬：600035）、武漢凡谷（深：002194）、長飛光纖（滬：601869）、武漢控股（滬：600168）等升停板。可見，市場開始憧憬新型冠狀肺炎疫情緩和，然則，內地又有甚麼後續招數救經濟？

習近平周二往火神山醫院，慰問在抗擊疫情第一線的醫務工作者。(新華視點)

內地或輪流用定向降準及減MLF利率

中央救市，最直接的方法莫過於「放水」。據渣打銀行日前發表研究報告，預期中國人民銀行會在定向降準及下調中期借貸便利利率（MLF）之間輪流操作，本月可能會是定向降準，以釋放3,000億元人民幣流動性，相當於全面降準15個基點，留待4月下調第2季MLF，並預計第2季MLF下調10個基點。

渣打研究報告預期人行本月可能會進行定向降準。

內地密集部署新基建 規模逾40萬億元

除了放水外，也不得不提基建牌。據內地《華夏時報》報道，隨着多個重點工程的復工及眾多2020年省級重點項目清單的下發，超過40萬億元人民幣的投資體量浮出水面。與以往不同的是，新型基礎設施建設（下稱「新基建」）是此輪投資中的新寵。

據悉3月4日的中央政治局常委會會議，就基建的措辭連用兩個「加快」，即「加快推進國家規劃已明確的重大工程和基礎設施建設；加快5G網絡，數據中心等新基建進度」。

在央視的報道中，新基建是指發力於「科技端」的基礎設施建設，包括5G基建，特高壓，城際高速鐵路和城際軌道交通，充電樁，大數據中心，人工智能，工業互聯網等七大新基建板塊。

發展5G為新基建一環。（資料圖片）

專家料40萬億元新基建不重演08年4萬億計劃

內地政府2008年底至2009年為應對國際金融危機，採取的「4萬億」經濟刺激計劃，引起的後患包括經濟過熱、資本通脹、金融畸形發展，產能低效擴張、有效需求被嚴重透支等問題也隨之激化。《華夏時報》引述絲路智谷研究院院長梁海明認為，今次40萬億元新基建不會重演當年「4萬億」經濟刺激計劃，他稱該些投資中有一部分屬新基建，國內內部需求潛力很大，不少地區仍很落後，若把錢花在基礎設施上，尤其是信息網絡，智能城市等新基建上，對經濟有很大支撐作用，更是穩經濟，保就業的穩妥舉措。

基建股或受惠內地宏觀環境

至於此宏觀環境下，會對哪些類別股份表現有利？中金公司曾發表報告，就認為中興通訊（0763）是新基建主要受惠者之一。另外，基建股例如中國交通建設（1800），水泥股例如中國天瑞水泥（1252），亦由於市場預期內地大量基建項目上馬，上周一（2日）單日升幅皆逾7%。