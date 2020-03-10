九倉吳天海：會德豐私有化不影響業務　九龍塘項目未有推盤日程

九倉（0004）舉行網上業績發布會，主席吳天海稱，對於會德豐（0020）私有化情況不便透露，但強調即使控股股東加強控股權，對九倉的業務仍然沒有變動。他又指，若要將會德豐的資產注入九置，隨時都可以做，與私有化無關。

被問及會德豐私有化完成後會否改組董事會，甚至會否退任九倉主席，吳天海笑言「未收到大信封，亦未有人通知我幾時幾日退休」，又指不便評論會德豐主席吳宗權的表現，正如其他同事不會評論他的表現。

香港物業方面，吳天海直言，由於本港樓市情況不穩，故此九龍塘及啟德的住宅項目暫未有推盤日程。至於本港的零售業務，他透露由於2月爆發疫情後，集團與租客作特別安排，部分物業包括商場及寫字樓因受政府勒令關閉，導致集團不可能收租，而部分商場亦有縮短營業時間，集團亦向商戶提供相關租務寬免。

對於集團為內地發展物業作出37.9億元撥備，導致發展物業盈利貢獻減少85%，吳天海解釋指，由於內地同事經評估資產後，認為去年內地物業發展雖然可以按計劃完成，但有見內地政府對物業價格收緊，故在去年12月考慮過後作出撥備。

他又提到，其後因疫情爆發，令賣樓活動放慢，首兩個月集團銷售額只有幾億，按年大幅下跌，相信同業面對同樣問題，但集團優勢在於資金鏈，不急於賣樓，不排除日後同業會割價促銷，以填補資金鏈缺口，預期未來市道較為波動。復工方面，吳天海透露仍未全面復工，即使地盤復工但工人未完全返回崗位，要待疫情好轉再下判斷。