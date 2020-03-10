佐丹奴：市況較沙士時慘淡　港約20間店租約到期或削舖

佐丹奴（0709）主席兼行政總裁劉國權在業績發布會上表示，由於新冠肺炎疫情打擊，本港門店曾縮短營業時間，1、2月銷售額跌幅不多於九成，但按年跌幅達雙位數。因市民於2月下旬起恢復外出，3月銷售相對1、2月有進步。他形容，現時市況較沙士時期更慘淡，因當年沙士只影響香港，惟目前肺炎卻影響全球所有市場，無法估計疫情帶來的影響，但肯定較沙士時持續約6個月更長。

他稱對本港市況感到悲觀，因受太多因素影響，包括訪港旅客急降及本地消費意欲低迷等，飲食零售市道差亦有機會引發失業潮，「以為自由行可永久持續落去係傻既，其實自由行就係類固醇，用佢頂左十幾年依家咪出事，但今次就無類固醇啦。」他認為，業界必須在有危機感時轉型，集團早於5至10年前已放棄以貴租爭舖，並開拓其他市場，目前只能將公司身體練好，儲夠子彈迎接困難及挑戰。

佐丹奴首席營運官陳嘉緯補充，內地市場因2月約260間自營店有一半須關閉，直至上周仍有約50間湖北門店暫停營業，故2月銷售錄得較大的雙位數跌幅，同店銷售亦未如理想。

未來不排除減香港門店

劉國權稱，目前正與業主爭取減租，減幅大致與市面同步，而本港約60間分店中有約三分一於今年租約期滿，「即使今年無哂20間都唔緊要，遲啲平租我再租返」，最近有2至3間門店已不再續租，未來不排除會減少香港分店，內地開店速度亦會減慢。而內地門店主要位於百貨場內，並採用浮動租金，相比香港用固定租金壓力較少。

他續指，集團的中東業務表現理想，未來會更積極開拓海外市場，新開店地點包括毛里裘斯、俄羅斯、非洲肯亞及印度等，亦考慮發展東歐及埃及市場，因當地市場競爭少，會揀選發展中國家播種及培養。

人力資源方面，早前集團宣布劉國權自願減薪一半，其他管理層自願減薪三成，劉表示，集團與與沙士時期一樣，對基層員工採取「三不」政策，即不減薪、不裁員、不偷工減料，並無要求員工放無薪假，僅要求他們以A、B兩更制在家及辦公室上班。