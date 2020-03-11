【新冠肺炎】憂疫情擴散　谷歌通知北美員工居家辦公

美國大型科技公司已開始要求員工在家遠程辦公，美國政府則先後召集科技、航空、金融和醫療等行業人員會面，討論如何遏制新冠病毒的傳播。

綜合媒體3月11日報道，由於擔心新冠病毒疫情擴散，谷歌已通知其北美所有員工居家辦公。

根據報道，谷歌向員工發出一份備忘錄，通知其至少在4月10日以前都要遠程辦公。隨後，谷歌發言人證實了這項政策。

谷歌目前的北美員工總數約為10萬多人。在谷歌作出這一決定之際，新冠病毒恐慌正在席捲整個世界。

據美國有線電視新聞網報道，截至到3月10日19時，全美已經有至少37個州和華盛頓特區出現新冠肺炎確診病例，累計確診病例已經超過900例，造成至少29人死亡。此確診數字包括從武漢撤僑回美國的3人，從「鑽石公主」號郵輪撤僑回國的46人，以及「至尊公主」號郵輪上被確診的21人。

出現新冠肺炎疫情的「至尊公主」號郵輪於3月9日中午抵達美國舊金山灣區奧克蘭碼頭，並開始進行乘客轉運工作。 （新華社）

全球受感染人數逾10萬人

據悉，白宮將於3月11日與大型科技公司會面，以協調有關抗擊新冠病毒疫情的努力，尋求控制這種已感染了美國近1,000人和全球超過10萬人的傳染性呼吸道疾病。

白宮科技政策辦公室證實，參加會議的將包括Facebook、谷歌、亞馬遜、推特、蘋果和微軟等公司的代表。

白宮方面表示，這次會議將由美國首席技術官邁克爾·克拉齊奧斯（Michael Kratsios）領導，除上述幾家公司外，還有一些公司將通過電話會議的方式參加。

此外，白宮官員目前正在與航空、金融和醫療行業的成員會面，討論如何遏制新冠病毒傳播的影響。