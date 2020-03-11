會德豐基礎盈利少6%至124億　派末期息1.05元　年內增5幅啟德用地

早前獲大股東吳光正家族提私有化的會德豐（0020）公布，去年純利減少47%至91.73萬元，派末期息1.05元，全年派息1.575元。

期內，收入為485.19億元，按年輕微增加約0.06%；若不計入投資物業重估虧損及特殊項目，基礎盈利為港幣123.6億元，按年減少6%，主要因為就集團的附屬公司、聯營公司和合營公司所持有的若干中港發展物業，作出49.27億元減值撥備。

土儲增至750萬方呎

本港業務方面，已簽約住宅物業銷售為236億元，已預售但尚未確認入賬的銷售額達港幣325億元，期內購入五幅啟德用地，以及今年2月中標「澳東 O’EAST」組合日出康城第 12 期發展項目，令土地儲備進一步增至750萬平方呎。

日出康城項目銷售額達319億

年內集團推出兩個日出康城住宅項目「MONTARA 及 GRAND MONTARA」，推售反應理想，兩個項目合共預售 1,906 個單位，銷售所得為161億元，佔已簽約住宅物業銷售額 68%。截至今年二月底，上述兩個項目連同較早前推售的 MALIBU（日出康城第5期），帶來合共319億元的銷售額，售出超過3,500個單位。

若果不計及九倉（0004）等系內企業，會德豐年收入為140.2億元，較去年同期多39%；基礎淨盈利為36.69億元，按年增54%。公司業績標題為「抵禦巨浪 克服困境」，指面對全球及本地挑戰，香港經濟嚴重受壓。