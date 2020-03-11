國泰主席賀以禮：面臨挑戰前所未見　按需求大削運力以保留現金

新冠肺炎疫情對環球航空業務帶來沉重打擊，國際航空運輸協會（IATA）預料，今年全年航空業收入最多損失1,130億美元。國泰航空（0293）主席賀以禮在業績會議上直言，今年旅遊業受到疫情影響，集團面對的挑戰前所未有。由於形勢千變萬化，不知道市況何時會恢復，惟他強調對公司長期發展有信心，會繼續投資。

行政總裁鄧健榮則補充，國泰已引入多項措施確保乘客和職員健康，多班航班包括內地航班已停飛，並作出多項改善如消毒、深層清潔措施，確保病毒爆發時受控。

為嚴格控制現金流，賀以禮指出其中主要方法是將運力大大減少，以配合需求下降，令現金得以保存，並已經要求業務夥伴盡可能給予公司折扣和延後付款等的可能。

對於報道指國泰正在尋找財務總裁馬天偉的接任人，並罕有地考慮外部候選人，他表示不回應有關揣測。

賀以禮直言目前國泰面臨的挑戰屬前所未見。（資料圖片）

8成員工參與無薪假

早前國泰推出無薪假計劃。賀以禮指出，全體8成員工參與三星期自願無薪假計劃，感激員工在危機時作出支持。問到會否裁員，他指不排除採取其他措施可能性，但現時未有相關行動，強調情況不斷改變。

外界對國泰的燃油對沖政策相當關注。馬天偉指出，公司會繼續其燃油對沖政策，重申年期不會多於2年，對沖量不會多於用量15%，目前在手合約對沖價為65美元，對沖比率為40%，對比今年燃油對沖會錄虧損。近期油價持續下跌，而且運力減少，預期虧損會更大。

機位預訂量大幅下跌

問及首季預訂情況時，顧客及商務總裁林紹波指，3月平均每日機位預訂量約為15,000至16,000，相比平時預訂數目約9萬大幅減少，而部分日子訂位情況更嚴重，低至11,000至12,000。

在談及貨運業務時，林紹波表示，對貨運業務審慎樂觀，由於貿易戰放緩，未來中期展望較去年相對正面，因應疫情取消部分航班，現時貨運運能約減少3分1，集團會盡力平衡供應，希望提升貨運運能，以穩定市場。