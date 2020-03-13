【股災．持續更新】美股三大期貨升停板　恒指夜期升400點

美聯儲向市場緊急揼水，惟美股照樣大瀉。隔晚道指急瀉2352點或9.99%收市，報21200點，為1987年「黑色星期一」以來最大單日跌幅。標指重挫9.51%，納指亦挫9.43%。另一邊廂，歐洲基準指數創出11%的歷史最大跌幅。

亞股接力「開市」，日韓股市走低。《香港01》全日關注市況波動。

【19:26】美股三大股指期貨升停版

美股三大股指期貨升逾5%停板，觸發交易限制，標指期貨升5%或126點；道期亦升5.3%或1110點，納指期貨升5.7%或409點。

恒指夜期現升400點，報24275點。

【18:31】美股期貨升幅擴大

美股三大指數期貨升幅擴大，皆升逾4%。道指期貨漲約4.27%、標普500指數期貨漲約4.33%、納指期貨漲4.72%。

【16:20】歐央行減息半厘

挪威央行表示，貨幣政策和金融穩定委員會一致決定，下調利率50個基點至1厘。

【16:10】港股午後跌幅收窄 險守24000關

港股午後跌幅收窄，恒生指數收市報24032.91點，下跌276.16點，成交額為925.18億元；恒指國企指數收市報9650.15點，下跌75.57點。

焦點藍籌股當中，長和（0001）收報55.55元，下跌5.12%；滙控（0005）收報45.65元，下跌2.14%；股王騰訊（0700）收報366.4元，略升0.77%；友邦（1299）收報69.2元，升0.58%；港交所（0388）收報239.6元，升0.5%；中海油（0883）升3.2%，收報8.06元，成最佳表現藍籌股。

【16:03】歐股高開 英國富時100指數升近6%

美國期貨指數大升，歐洲主要股指開市亦高開，英國富時100指數漲近6%，意大利富時MIB指數漲5.89%，德國DAX指數漲4.48%%。

【15:30】美股期貨大漲

美股三大指數期貨升逾3%，道指期貨漲約3.15%、標普500指數期貨漲約3.4%、納指期貨漲3.66%。

【15:30】上證收市跌1.2%

內地股市早段急挫，尾市收復部份失地。上證指數低開逾4%，收市則跌1.2%，報2887點；深成指收跌1%，報10831點；創業板指數跌0.75%，報2030點。

【15:13】日股全周累跌3318點

日經平均指數收報17431點，挫1128點或6.08%。全周計，日股累挫3318點或15.99%。

恒指最新挫661點，報23661點。

【14:10】舜宇、中國生物製藥逆市升

美股期貨回升，一度帶動港股低位反彈逾1500點，惟升勢「短癮」，恒指最新挫933點或3.84%，報23375點。

藍籌股中僅舜宇光學科技﹙2382﹚及中國生物製藥﹙1177﹚有得升，惟升幅低於1%。長和﹙0001﹚、金沙﹙1982﹚、中聯通﹙0762﹚、旺旺﹙0151﹚跌逾5%。

【13:31】人民幣一度收復7算關口

人民幣反攻， 在岸、離岸人民幣兌美元一度收復7算關口，離岸人民幣兌美元較日內低點漲超500個基點。離岸人民幣最新漲313點，報6.9966。

【13:30】油價收復跌勢 紐約期油升逾2%

油價止跌回升，倫敦布蘭特期油上升1.6%，報每桶33.75美元；紐約期油升2.79%，報32.38美元。

【13:20】恒指重上24000關 騰訊阿里跌轉升

恒指現跌幅收窄至約200點，重上兩萬四關，騰訊跌轉升0.3%、報364.8元；阿里巴巴升1%，報190元。

【13:11】港股僅跌不足600點

美股期貨全線反彈，帶動恒指反彈，暫跌560點，報23784點。

【12:42】美股期貨全線反彈

美股期貨全線反彈，道期最新升100點，報21,185點；標普500指數期貨止跌回升，最新微升13點，報2,482點，早前曾跌超過3%；納指期貨升近0.7%。

【12:15】恒指中午收報22904點 跌1404點

環球大跌市下，恒指中午收報22,904點，跌1,404點或5.8%。國指跌579點或6.0%，報9,146點。

長和（0001）半日收報53.6元，急跌8.45%，為3年低位；滙控（0005）收報43.85元，下跌6%，亦為3年低；友邦（1299）收報64.75元，下跌5.9%；股王騰訊（0700）收報345.4元，下跌5.01%。

【11:06】 重磅股跌勢稍緩

港股暫跌約1200點，重磅股繼續捱沽。其中，騰訊控股﹙0700﹚挫3.85%，報349.6元；港交所﹙0388﹚挫2.6%，報232.2元；阿里巴巴﹙9988﹚挫3.28%，報182.6元。

滙豐控股﹙0005﹚仍挫半成，最新報44.1元，挫5.46%。友邦保險﹙1299﹚挫4.72%，報65.55元。

【10:34】港股跌勢收窄至1000點

港股開市一小時後，跌勢開始收窄，最新報23249點，挫1059點或4.36%。

藍籌股俱跌，其中中國移動﹙0941﹚、中國海洋石油﹙0883﹚、創科實業﹙0669﹚、申洲國際﹙2313﹚、中國聯通﹙0762﹚、中國旺旺﹙0151﹚均挫逾8%。

滙豐控股﹙0005﹚跌勢收窄，現挫5.14%，報44.25元。

【10:30】亞太股市齊瀉

日經225指數跌9.3%，報16834點；台灣加權指數跌6.26%，報9769點；韓國KOSPI指數跌7.28%，報1700點；泰國SET綜合指數跌10.8%，報1114點;菲律賓綜合指數跌5.52%，報5419點。

上證指數跌2%，跌勢較輕。

【09:45】出口股、工業股重創

截至早上9時45分，藍籌中跌幅最多為申洲國際（2313）跌16%；創科實業（0669）跌15%；舜宇光學（2382）跌13%；吉利（0175）跌近13%。

【09:40】日本政府及央行將召開緊急會議

消息面，日本財務省官員表示，七國集團（G7）財政部的高級代表昨晚（3月12日）通過電話交換意見，並同意在金融市場動盪之際密切合作。這位官員在東京告訴記者，美國股市跌成這個樣子時，我們必須密切關注市場，不僅是股票，而且還有其他資產。市場似乎希望更大的回應。

此外，日本政府、日本央行將就股市暴跌召開緊急會議。

滙控開市大挫近一成。﹙資料圖片﹚

【09:29】A股開市 上證指數跌4%

A股開市，上證指數跌119點或4.08%，報2804點，深成指數跌558點或5.11%，報10382點，深圳創業板指數跌37點或1.75%，報2111點。

港股開市接力暴瀉，一挫1789點。﹙張浩維攝﹚

【09:20】港股接力暴瀉

港股開市接力暴瀉，恒生開報22519點，大挫1789點或7.36%，藍籌全覆沒。

個股報價方面，滙控﹙0005﹚挫9.96%，報42元，股息率飆至9.46厘；騰訊（0700）挫7.59%，報336元；友邦﹙1299﹚挫8.3%，報63.1元。

吉利瀉13.09%，為表現最差藍籌股。

【09:11】日經225指數大瀉9%

日經225指數跌覆擴大，現大瀉9%，低見16,859點，為2011年以來最大盤中跌勢。

【08:50】韓國復市未止瀉

日經225指數最新報17356點，挫1203點或6.48%，年初至今已累瀉26.55%。韓國KOSPI開市熔斷後復市，跌勢未止，最新報1722點，大跌110點或6.05%。

【08:25】日經225指數曾挫7%

日經225指數開盤下跌2.03%，報18183.47。盤中，日本東證指數跌幅一度擴大至5.7％。日經225指數開盤後迅速走低，跌幅擴大至7%。

韓國KOSPI開盤跌超6%。盤中，韓國KOSPI指數重挫8%，KOSDAQ指數跌7.8％。

韓國KOSDAQ指數下跌超過8％後交易暫停。截至發稿，韓國KOSPI指數跌至1700下方，為2011年以來首次。

港股夜期收挫1200點

ADR恒指比例指數報22847點，大挫1462點。夜市期指收報22875點，跌1200點或4.98%，較低水1434點。