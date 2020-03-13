【肺炎熊市】譚朗蔚料恒指短期反彈　股民不必急於沽貨

環球股災，美聯儲向市場緊急揼水，惟美股照樣大瀉。隔晚道指急瀉2352點或9.99%收市，報21200點，為1987年「黑色星期一」以來最大單日跌幅。標指重挫9.51%，納指亦挫9.43%。另一邊廂，歐洲基準指數創出11%的歷史最大跌幅。

港股亦「無運行」，開市接力暴瀉，恒指開報22519點，大挫1789點或7.36%，午後跌幅收窄。《香港01》找來富昌證券聯席董事譚朗蔚，與讀者分析後市。

港股或會短期反彈 上試24,540點

譚朗蔚形容，昨日美股三大指數的跌幅十分關鍵，自2008年金融海嘯以來，美股已出現長達11年的大牛市，除了道指受波音等弱勢股份拖累，納指及標指仍在上升軌道，所以若美股能企穩，即目前已觸及底部；若美股難以企穩，即連續11年大牛市經已完結，不排除今個月再出現第三次溶斷，或引發新一場金融危機。

今日港股開市雖然跌近1,800點，但午後已出現升幅約1,500點的大陽燭，是很明顯的「短線底部」，後市或會短期反彈，上試去年10月底位的24,540點，更有機會觸及26,000點。在此情況下，他勸投資者不用急於沽貨，惟不宜太進取。

5G股如中國鐵塔值博

個股方面，他認為投資者可從強勢股入手，因內地須靠基建刺激經濟，推介5G股份如龍頭股中國鐵塔（0788），料可上試2.2元，另外京信通信（2342）、中興通訊（0763）、基建及水泥板塊亦可吸納。

至於騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）及美團點評（3690），他認為可「撈底」，惟只宜短炒，不宜長線投資，因美股急速轉弱，長遠走勢仍有機會轉下。銀行保險股方面，他認為匯控（0005）遲早會跌至30多元低位，因環球銀行股價皆跌至歷史新低；友邦（1299）因受中港業務拖累，短線有望彈至72元，亦不建議入手。