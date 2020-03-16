中國上月12個城市二手樓零成交　武漢為其中之一

北京時間3月16日，中國國家統計局公布數據顯示，初步測算，2月份，4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月持平，上月為上漲0.4%。其中，北京上漲0.1%，上海和深圳持平，廣州下降0.1%。

二手住宅銷售價格按月上漲0.2%，漲幅比上月回落0.3個百分點。其中，北京和廣州分別下降0.2%和0.1%，上海和深圳分別上漲0.2%和0.5%。31個二線城市新建商品住宅銷售價格按月微漲0.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點，武漢、石家莊和太原等12個城市受疫情影響無成交，價格視為沒有變動（按月指數為100，下同）。二手住宅銷售價格按月持平，與上月相同，武漢、石家莊和呼和浩特等12個城市無成交。35個三線城市新建商品住宅銷售價格按月微漲0.1%，漲幅比上月回落0.3個百分點，揚州、蚌埠和平頂山等7個城市無成交。二手住宅銷售價格按月由上月上漲0.2%轉為下降0.1%，包頭、錦州和揚州等12個城市無成交。

初步測算，2月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲3.5%，漲幅比上月回落0.3個百分點；二手住宅銷售價格按年上漲2.2%，漲幅與上月相同。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲6.2%和3.0%，漲幅比上月分別回落0.7和0.4個百分點，均連續10個月回落。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲5.9%和3.3%，漲幅比上月分別回落0.5和0.4個百分點，均連續11個月相同或回落。

針對中國國家統計局公布的2020年2月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，中國國家統計局城市司首席統計師孔鵬表示，突如其來的新冠肺炎疫情對房地產市場造成明顯衝擊，各地區各部門堅決貫徹落實黨中央關於統籌做好疫情防控和經濟社會發展決策部署，及時出台了一系列政策措施，保障房地產市場持續平穩健康發展，2月份，70個大中城市房地產市場價格漲幅穩中有落。