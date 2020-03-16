高盛：標普500指數或跌至2000點　分析﹕美聯儲已打完子彈

在新冠肺炎疫情蔓延之際，國際投行下調了美國經濟預期，並大幅看跌美股走勢。

高盛首席股票策略師3月15日給客戶的報告中稱，標普500指數可能比上周五（3月13日）收盤再下跌10％，但如果冠狀病毒惡化，對經濟影響加深，疊加流動性缺乏和高度不確定性，標普500指數可能下跌26％，至2000點。

有分析認為，美聯儲降息舉動對經濟提振效果有限，除非新冠肺炎疫情得到明顯抑制。（新華社）

在四個交易日內兩次向下觸發熔斷機制後，美國股市於3月13日迎來11年來最大單日漲幅。截至3月13日收盤，道瓊斯工業平局指數收盤上漲9.36%，報收23,185.62點；納斯達克指數上漲9.35%，報收7,874.88點；標普500指數上漲9.29%，報收2,711.02點。

此外，高盛日前下調了美國2020年前兩個季度的經濟前景。將美國第一季度GDP增長預期從0.7%下調至零，並預計第二季度萎縮5%。

3月15日，美聯儲（Fed）在例會前意外直接把利率降到近零，標誌着全球六大央行史無前例的聯手貨幣寬鬆抗擊新冠病毒。

美聯儲緊急降息後，美國總統特朗普（Donald Trump）評論說，「美聯儲這樣做非常興奮」，並表示「市場對此應該很開心」。

市場評論則稱，當前市場正處於一種世界末日的感覺。美聯儲已經打完了大部分子彈，市場只剩下裸奔。基本上，全球經濟前景陰雲密佈。