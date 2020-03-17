中國50萬億救市計劃來了？

據不完全統計，截至3月10日，中國有25個省區市公布了2.2萬個項目總投資額達49.6萬億元（人民幣‧下同）。新型基礎設施建設成為本輪投資中的熱點。

《中國經濟周刊》報道，在疫情影響下，中國基建投資穩增長的重要性再度凸顯。為了推動經濟復甦，中國各個地方政府密集公布了2020年重大項目投資計劃。

為了推動經濟復甦，中國新基建成未來重要投資方向。（新華社）

《中國經濟周刊》不完全統計發現，截至3月10日，中國有25個省區市公布了未來的投資規劃，2.2萬個項目總投資額達49.6萬億元，其中2020年度計劃投資總規模7.6萬億元。

中國中央財經大學中財－中證鵬元地方財政投融資研究所執行所長温來成表示，2020年很有可能在2019年的基礎上較大幅度提高赤字率、增髮長期國債，增加地方政府債券發行，通過債務籌集一部分資金，從而增加公共投資拉動經濟增長。

隨着各地重點工程的復工及一批重點項目名單的下發，近50萬億元的投資版圖浮出水面。不過，近50萬億元基建投資計劃，真的是一個「前所未有」的龐大數字嗎？

事實上，這些重大項目投資計劃，指的是各省份未來的總投資計劃，並不僅僅意味着當年投資總規模。其中包括前一年已經開工需要繼續建設的、2020年計劃開工建設的甚至處於備案審批階段的項目總規模。

實際上落到2020年內的投資計劃總規模僅有7.5萬億元。

基建投資項目規模不及原來計劃

中泰證券研究發現，如果按照總計劃規模進行比較，2020年公布的計劃項目規模不僅沒有增加，還有所減少。統計雲南、四川、福建等11個省份2020年公布的重點項目投資規模，總計約27.68萬億元，相比2019年公布的27.74萬億元，減少了500多億元。

報道指出，疫情之下，數十萬億基建項目如期而至。新型基礎設施建設（簡稱新基建）項目尤為亮眼，成為本輪投資中的熱點。

一般認為，新基建區別於傳統的「鐵公基」（即鐵路、公路、基礎設施）項目，是指發力於「科技端」的基礎設施建設。新基建主要包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等七大板塊。

其中，「5G」是毫無疑問的亮點，成為各省份穩增長髮力的重點之一。

5G網絡建設為今年重點

據不完全統計，目前中國有19個省市的政府工作報告將「推進5G通信網絡建設」列入2020年重點工作，其中有6個省市明確規劃了2020年新建5G基站的數量，合計超過17.8萬個。

5G建設本身包括芯片、器件、材料、精密加工等硬件以及操作系統、雲平台、數據庫等軟件。5G與大數據、人工智能等關聯技術結合，又將帶動諸多行業，為很多領域數字化轉型奠定基礎。

據中國信通院預測，預計到2025年，中國5G網絡建設投資累計將達到1.2萬億元。未來5年工業企業開展網絡化改造投資規模有望達到5,000億元。5G網絡建設將帶動產業鏈上下游以及各行業應用投資超過3.5萬億元。