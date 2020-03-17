6個交易日3次熔斷　美股為何暴跌

即便美聯儲（Fed）3月15日展開了大規模的貨幣刺激計劃以遏制新冠肺炎爆發對經濟增長的衝擊，但投資者依舊大肆拋售股票。

美股三大指數16日開盤即跌超7%，暫停交易15分鐘。恢復交易後，三大指數跌幅迅速擴大，道瓊斯工業指數一度下跌超12%，創1987年以來的最大單日跌幅。

美聯儲大舉降息並重啟寬鬆，難阻美股下跌。（新華社）

巴西、加拿大等國股市也相繼觸發熔斷，菲律賓證交所甚至宣布17日起暫停交易。

值得關注的是，特朗普（Donald Trump）於2017年1月20日開始執政，當天道瓊斯指數收盤19827點，盤中道瓊斯指數下探至2,0387點，指數點位僅比特朗普上台後高3%。如果美股繼續下探，特朗普執政後最引以為傲的股市漲幅即將清零。

全球已確認病例已超過16.9萬人，而美國的確診病例已激增至3,774人，死亡病例69人。美國疾病預防控制中心敦促要取消或推遲50人以上的團體活動。

聯儲局突出手反影響投資者信心？

《騰訊網》引述中金公司認為，美股熔斷反映了市場隱含的兩大擔憂：一是在目前的政策空間耗盡後，市場擔憂美聯儲是否還有進一步的「後手」，以應對未來可能的壓力和風險；二是美聯儲如此急切做出政策響應，是否意味着貨幣當局注意到市場尚未反應的更大風險，因此才快速做出響應，進而加大市場的擔憂情緒。

申萬宏源研究副總經理、首席策略分析師王勝認為，美聯儲這種快速寬鬆的行為無法真正起到安撫全球金融情緒。核心的金融市場期待的事情是看到切實的應對新冠肺炎疫情的舉措，而不是簡單的寬鬆放水。美股有大量的人工智能量化產品，這些產品不斷的在針在歷史數據和事件中進行學習。這些歷史的數據和事件告訴他們，如果美聯儲緊急降息且幅度較大。往往意味着有重大的負面事件發生，所以反而導致了市場的波動。

JonesTrading的首席市場策略師Michael O』Rourke說，「他們把事情搞砸了。美聯儲感到恐慌，市場也受到驚嚇。標普500指數就在不到一個月前創下了紀錄高點，美聯儲已經用盡了所有常規和非常規工具。關鍵的一點是，他們真正耗光了所有彈藥，而且這是一個恐慌中的央行所採取的行動。」

資產管理規模約450億美元的Creative Planning稱，「這基本上是無關緊要的行動。問題的關鍵是，這是一個公共衛生問題。人們的驚訝之處將是，在我們開始看到感染人數和死亡率出現變化之前，經濟刺激措施和方案的積極作用是何其小。」

《第一財經》引述摩根士丹利（中國）首席經濟學家邢自強在圓桌中表示，全球衰退難以避免，但系統性金融崩塌可能性偏低。疫情之所以成為壓倒駱駝的「最後一根稻草」，與美股十年牛市積累的脆弱性有關。脆弱，源自美國企業盈利的衰退、貿易摩擦之後企業利潤率受到壓低等等。

海通國際首席經濟學家孫明春認為，2020年前兩個季度，全球絕大部分經濟體都會進入衰退。理由是：第一，疫情已經成為全球性公共衛生領域的一個危機。第二，2019年四季度就有多個大經濟體負增長，預計一、二季度會有更多甚至大部分經濟體會陷入衰退。第三，金融市場幾乎所有類別的資產都在大幅波動。

報道稱，觀測數據上看，2019年8月時曾有模型預測顯示，2020年8月份美國衰退概率達到38%，後面有所回調。這一數據過去半個世紀有8次超過30%，其中7次真的陷入了衰退。即使在疫情爆發之前，美國衰退的概率也是很高的。

處理問題要循序漸進

對於寬鬆，沒能救市。這是為何？邢自強認為，根治疫情帶來的衝擊，需要一個政策組合，即「公共衛生政策+財政政策+貨幣政策」，且順序要對，將抗疫分為三步，第一步控制病情，第二步恢復生產，第三部才到刺激需求。

對金融市場而言，根本上還是要控制疫情，畢竟降息不能控制疫情。但是，美國公共衛生的反應才剛剛開始，財政政策又比較耗時，而金融市場形勢逼人，美聯儲不得不硬着頭皮先行一步，全力以赴避免流動性枯竭的危機。

興業證券首席經濟學家王涵認為，美聯儲短期之內簡單降息或流動性投放沒有用，一個關鍵原因在於，這一次問題出現在買方機構而非類似2008年時出現在賣方機構。同時，一個負面作用是導致歐元日元套利交易無利可圖，資金流出美國。他認為，現在對美聯儲來說，唯一的選擇，可能就是去買股票ETF，給ETF和基金注入流動性。

中國社科院世界經濟與政治研究所國際投資研究室主任張明認為，這次危機程度遠低於2008年，但是美聯儲救市政策效果卻不好，原因在於，藥沒有對症。

「現在美國金融市場的動盪，是什麼危機，我不知道。但是我們可以說它不是什麼危機，比如，它不是債務危機，也不是國際收支危機，不是貨幣危機。」張明認為，雖然當前發生了流動性問題，但根源並不是流動性危機。所以貨幣政策在救市當中難以有明顯效果。