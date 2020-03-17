馬雲向非洲54國共捐600萬個口罩

阿里巴巴創始人馬雲宣布將向非洲54國捐贈600萬隻口罩等防疫物資。

馬雲稱，「疫情正在全世界蔓延，我們必須跑在病毒前面。非洲的醫療資源相對缺乏，一旦蔓延，後果不堪設想。非洲國家可以吸收各國經驗和教訓，加快準備，防患於未然」。

2018年4月25日，在日本東京，馬雲在早稻田大學與學生們進行對談交流。（新華社）

馬雲公益基金會和阿里巴巴公益基金會決定：第一，為非洲54個國家每個國家捐贈10萬個口罩、1,000件防護服和1,000個防護面罩；第二，為每個非洲國家捐贈2萬個檢測試劑盒；第三，即刻與非洲各國醫療機構合作，提供新冠病毒臨床治療網上培訓資料。

此外，馬雲3月16日在社交平台推特（Twitter）中開通了個人賬號，賬號名稱為@Jack Ma。馬雲在首條推文中寫到，此前為援助美國所籌集的口罩與檢測試劑盒等物資目前已從上海發出。在推文的最後，馬雲還向美國民眾表示了友好問候。

馬雲公益基金會曾於此前在微博中稱，已與阿里巴巴基金會合作，為援美計劃籌集了100萬隻口罩與50萬份檢測試劑盒，所籌物資將全部捐贈給美國人民，目前已做好運輸準備。此外，歐洲也已收到由基金會捐贈的180萬個口罩和10萬個病毒檢測試劑盒，日本、韓國、西班牙、伊朗和意大利等疫情嚴重的地區也將陸續收到由馬雲、阿里巴巴公益基金會提供的物資。