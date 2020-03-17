日本1月增持568億美元美債　為持有最多美債國家

美國財政部3月16日發佈的數據顯示，中國於2020年1月增持美國國債87億元（美元‧下同），持債規模升至1.0786萬億元。日本當月大幅增持568億元，持倉規模增至1.2117萬億元，連續第8個月位列美債最大海外持有人。

據《澎湃新聞網》今日（17日）報道，從2019年5月開始，日本開始增持美國國債。特別是在2019年8月，日本增持了439億元的美國國債，持倉額升至11,747億元，為2015年10月以來新高。

2019年5月、6月、7月，日本分別增持美債370億元、219億元、79億元，並在6月超過中國成為美國第一大債權國，2019年9月和11月日本分別減持289億元和72億元，但仍為美國第一大債權國。

日本首相安倍晉三出席2018年9月12日在俄羅斯符拉迪沃斯託克舉行的東部經濟論壇。（Reuters）

另一方面，中國在1月增持美債，為這是自2019年6月以來首次。中國於2019年12月減持193億元，持倉規模降至1.0699萬億元，為美國第二大債權國。2019年1月、2月、6月，中國分別小幅增持美債31億元、42億元和23億元，在3月、4月、5月、7月、8月、9月、10月、11月分別減持美債104億元、75億元、28億元、22億元、68億元、11億元、8億元和124億元。

英國大增美國國債401億元

英國2020年1月大幅增持401億元美債，以3,727億元的持倉規模位居美債第三大持有國。2019年5月英國大幅增持223億元，超過巴西躍居第三。而巴西則以2,833億元的持倉規模居第四，2019年12月巴西減持規模達115億元。總的來看，外國持有者2020年1月總共增持美國國債1,617億元，持倉規模達6.857萬億元。

值得一提的是，2020年1月外資通過購買美國長短期債券淨流入1,229億元，其中私營資本淨流入941億元，官方途徑淨流入287億元。外國居民1月持有美債金額也在增長，淨購買長期債券金額達到280億元。