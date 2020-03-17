一月內股價累跌逾6成兼遭標普降評級　波音向白宮求援

2019年發生的兩次墜機事故重創美國波音（Boeing）公司後，進入2020年，武漢肺炎疫情衝擊全球航空業，接連受到的打擊讓波音公司雪上加霜，不得不向美國政府尋求幫助。

《路透社》周一（16日）報道，波音方面證實，正與美國白宮高級官員和國會領導人進行談判，試圖為自身和整個航空業（包括製造商、供應商、航空公司和機場）爭取短期援助。

2019年，波音旗下的737 MAX型號飛機在5個月內發生了兩宗致命空難，目前該公司已在努力爭取監管機構的批准，以便恢復生產。

波音信貸評級遭標普下調

報道稱，進行談判的當天，波音股價暴跌24%至129.61美元/股，更為嚴峻的是，在過去的一個月內，波音股價已經跌掉了超過60%。

3月16日早些時候，標普下調了波音的信用評級，由A-下調至BBB，離所謂的「垃圾級」BB級只有兩步之遙，並下調了該公司的自由現金流預期。標普的理由是受737 MAX事故影響，以及新冠疫情可能導致全球航空業萎縮。

波音16日晚間表示，向公共和私營部門提供短期流動資金，將是航空公司、機場、供應商和製造商復甦的「最重要途徑」之一，「對政府和國會在這一困難時期與航空業的所有部門進行接觸，我們表示讚賞。」

該公司同時稱，正在採取措施應對業務上的壓力，正在利用所有的資源來維持運營。

另外，波音拒絕透露其正在向美國政府尋求多少援助，以及可能採取的援助形式，但該公司指出，整個美國航空航天工業「支持超過250萬個工作崗位和1.7萬個供應商——正面臨由新冠病毒大流行帶來的緊迫挑戰。」