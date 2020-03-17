華爾街日報：疫情升級　美國經濟面臨大幅滑坡

受新冠疫情衝擊，美國家庭、企業和投資者應該為上半年經濟急劇下滑做好準備，並寄希望於下半年經濟反彈。

《華爾街日報》3月17日報道，美國的聯邦預算赤字很可能上探2008年金融危機之後創下的最高紀錄，當時年度赤字曾飆升至1.5萬億美元以上。

Moody's Economy.com首席經濟學家Mark Zandi表示，疫情正在讓經濟陷入停滯。他說：「經濟可能要到下半年疫情減退後才會逐步恢復運行。」

紐約股市16日大幅低開，標準普爾500種股票指數跌超7%，觸發本月第三次熔斷，暫停交易15分鐘。圖為交易員在紐約證券交易所工作。（新華社）

Zandi預計美國經濟第一和第二季度折合成年率將分別萎縮1.6%和2.5%，下半年將開始反彈，2021年經濟增速有望超過3%。

摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co., JPM)也做出了類似的預測，預計第一和第二季度經濟分別收縮2%和3%，然後在下半年反彈。高盛集團(Goldman Sachs Group Inc., GS)則預計第一季度美國經濟零增長，第二季度折合成年率收縮5%，然後在下半年實現超過3%的強勁增長。另一些分析師則預計經濟將在第二季度出現更大幅度的收縮。

即將出現的經濟下滑會呈現出什麼樣的面貌，對於這個問題，以下三個因素將起到決定作用：第一，新冠疫情本身的發展軌迹；第二，決策者為支撐經濟而採取的措施；第三，金融系統對這場突如其來的危機的抵抗力。

為了平息美國國債和抵押貸款市場上的波動，美聯儲（FED）已把短期利率降至接近零的水平，並推出了債券購買計劃。美聯儲現在將密切關注其行動是否緩解了市場震盪。

經濟學家表示，未來幾個月，債券購買計劃將是提振房地產市場的關鍵，而房地產市場對於緩衝經濟下滑具有至關重要的作用，房地產市場的復甦將讓數以百萬計的美國人得以再融資，並通過帶動房屋建設好銷售刺激經濟回升。

Zandi表示：「為了阻止經濟下滑，他們必須在4月初之前完成一些非常重大的工作，並且付諸實施。」他還說：「在這個時候防止經濟衰退是非常困難的。但只有這樣才能減少經濟損失。」

美國國會批緊急撥款應付疫情

美國國會已經批准了一項83億美元的緊急醫療撥款，並且正考慮在未來幾周再批准幾項計劃，官員們則在苦思需要多大規模的刺激措施。

即使在新冠病毒大流行之前，美國當前財年預算赤字就料將突破1萬億美元；當前財年將於9月30日結束。有三個因素將驅動這個數字進一步上升：隨着企業和個人收入下降，政府税收將減少；失業保險或食品券等支出項目的開支進一步增加；未來幾周美國國會可能試圖通過財政刺激來促進經濟增長，例如實施減税或提高其他聯邦支出。

在過去五次美國經濟衰退中，增加的赤字相當於整體經濟產出的2%。在當前環境下，這將意味着美國赤字增加逾4,000億美元，財年赤字將達到約1.4萬億美元。在2009年，美國政府赤字曾達到創紀錄的1.5萬億美元。

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