美股呈現大幅反彈　道指收漲超過1000點

美股三大指數於周二漲幅均超過5%，其中納斯達克指數漲幅較大，收盤報7334.78點，較上一交易日上漲6.23%。

數據顯示，標普500指數收盤報2529.19點，較上一交易日上漲6%。道瓊斯指數收盤報21237.38點，較上一交易日上漲5.2%且漲幅超過1,000點。

板塊方面，排在漲幅榜前三位的分別為水務板塊，燃氣板塊以及居家用品板塊，排在跌幅榜前三位的分別為房地產信託投資基金（REITs）板塊、酒店餐飲板塊以及航空板塊，此前受油價暴跌影響較大的石油天然氣板塊下跌1.32%，能源設備板塊微漲0.03%。

在此前一天經歷過開盤熔斷後，美股3月17日出現反彈。（Reuters）

個股方面，排在漲幅榜首位的頁巖油開採公司Sundance Energy，其股價當天曾一度暴漲550%至每股6.60美元並最終以每股3.65美元收盤，此前該公司股價曾連續7個交易日出現下跌。曾而此前一天股價漲幅突破100%的生物科技公司OpGen未能延續上漲勢頭，該公司股價最終跌至每股3.19美元，跌幅為21.04%。

油價方面，截至美股收盤時，紐約原油期貨價格跌至每桶26.88美元，當日跌幅為6.65%，倫敦布倫特原油期貨價格跌至每桶28.58美元，當日跌幅為4.88%，儘管油價持續低迷，但這並未對美股17日走勢造成明顯影響。

美國總統特朗普（Donald Trump）當天在宮新聞發佈會上稱，他正考慮向部份本國民眾派發1,000美元，但百萬富翁不會受惠，此外美國可以比外界更早地戰勝疫情，屆時經濟將會快速復甦。

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）在該發佈會上表示，美國政府希望在新冠肺炎疫情期間為本國公民提供一筆現金並且該舉措預計將在未來兩週內實施，此外政府還要求財務部推遲規模達3,000億美元的納税，很多美國公民可通過在線報税的方式獲得相應款項。

美國防長埃斯珀（Mark Esper）當天則在社交媒體推特（Twitter）上表示，國防部將支持美國政府提出的抗疫安排，其中美國陸軍傳染病醫學研究所進行的研究將極為重要。

此外有消息稱，美國國家過敏及傳染病研究所（The National Institute of Allergy and Infectious Diseases）同生物科技公司摩德納（Moderna）研製出的試驗階段疫苗在3月16日進入人體測驗階段。

另據霍普金斯大學最新公布的數據顯示，截至目前，美國至少已累計確診5,702例新冠肺炎病例，其中至少94例死亡，全球至少已累計確診190,000例，其中至少7,519例死亡。