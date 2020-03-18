大摩：全球經濟將衰退　美國GDP將損失3600億元

摩根士丹利認為，美國政府正在採取「強有力的貨幣和財政應對政策」，這「將有助於在2020年第三季度恢復全球經濟增長」。總體而言，2020年全球經濟增長將放緩至0.9%，「為全球金融危機以來的最低水平」。

據《騰訊證券》報道，摩根士丹利對投資者發佈警告稱，新冠肺炎疫情正在從根本上擾亂世界經濟。

為應對疫情衝擊美國經濟，特朗普（Donald Trump）政府或推大規模財政刺激。（AP）

「2020年全球經濟衰退現在已經是我們的基礎情景預測」，摩根士丹利首席經濟學家Chetan Ahya在一份報告中寫道。「隨着新冠疫情衝擊亞洲後又在歐洲和美國蔓延，經濟和市場的混亂和錯位將觸發2020年上半年全球經濟增長按年收縮。」

摩根士丹利認為，美國政府正在採取「強有力的貨幣和財政應對政策」，這「將有助於在2020年第三季度恢復全球經濟增長」。但Ahya表示，總體而言，2020年全球經濟增長將放緩至0.9%，「為全球金融危機以來的最低水平」。

「這一次將比2001年的全球經濟衰退更嚴重。雖然政策回應將提供下行保護，但新冠肺炎疫情的影響和金融環境趨緊所造成的潛在損害將對全球經濟造成實質性的衝擊「，Ahya說道。

料美國首季經濟收縮1.8%

摩根士丹利最新的基礎情景預測意味着美國名義GDP（國內生產總值）損失3,600億美元。

摩根士丹利預計美國的季度GDP將放緩，且在2021年上半年之前不會恢復。摩根士丹利預計，美國經濟在2020年第一季度下滑至1.8%，二季度0.3%，三季度0.2%，四季度0.2%。