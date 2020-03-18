騰訊去年多賺19%至933.1億人幣　料疫情不影響財務狀況

騰訊控股（0700）公布第4季業績，上季盈利按年升52%，至215.82億元（人民幣．下同）。收入按年增長25%，升至1057.7億元。派末期息1.2港元。

全年計，盈利933.1億元，按年增長19%。收入3,772.89億元，按年升21%。

雲服務落地實施因疫情延遲

公司在業績內亦指出，有關新型冠狀病毒疫情爆發，已評估並初步得出結論。由去年12月底至今日，財務狀況不會受到重大影響；又指出會繼續關注疫情情況，及積極應對公司營運及財務狀況造成的影響。

公司指出，新型冠狀病毒疫情使雲服務相關項目的落地實施有所延遲，因此將對短期收入造成負面影響，但相信企業在長期上將更樂於使用雲服務，以滿足遠程辦公及與客戶的遠程互動需求。

集團指，騰訊會議自去年12月底推出後的兩個月內，日活躍賬戶數超過1,000萬，成為當前中國最多人使用的視頻會議專用應用。

騰訊去年第四季盈利按年多賺52%。（路透）

金融科技及企業收入全年增39%

騰訊指出，去年增值服務收入按年增長13%至2,000億元，其中網絡遊戲收入為1,147億元，按年增長10%，與內地智能手機遊戲包括《王者榮耀》及《和平精英》的收入貢獻，海外遊戲如《PUBG Mobile》及Supercell的遊戲貢獻增加，部份被個人電腦客戶戶端遊戲收入下降抵銷。社交網絡收入為852.81億元，按年增長17%。

金融科技及企業務收入增長39%至1,014億元，與商業支付因日活躍用戶人數，及人均交易筆數增長而帶來收入增長推動，雲服務收入增長亦帶動此業務收入增長。

網絡廣告業務收入按年增長18%至683.77億元，其中社交及其他廣告收入增長33%至528.97億元。

第四季增值服務收入增2成

單計第四季，增值服務業務收入按年增長20%，至523.08億元。當中，網絡遊戲收入增長25%，至302.86億元，主要受國內及海外市場之手遊，包括《和平精英》及《PUBG Mobile》等的收入增長以及來自Supercell的遊戲收入貢獻；社交網絡收入則增長13%，至220.22億元，主要反映數字內容服務，如直播服務及音樂流媒體服務的貢獻增加。

季內，金融科技及企業服務業務收入按年增長39%至299.2億元，主要由於商業支付帶來的收入增長，以及因雲服務在主要垂直領域更加深入地滲透而帶來的收入增長所推動。

網絡廣告業務收入按年增長19%至202.25億元。社交及其他廣告收入增長37%至162.74億元。媒體廣告收入下降24%至39.51億元。

稱加強海外市場拓展

在談及未來發展時，公司指出，未來會加深內地遊戲行業領軍地位，加強海外拓展，推出面向全球精品遊戲。同時指出著眼於加強精準投放能力，提升廣告主的廣告投放效率。