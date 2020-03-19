油價暴跌24%為2002年來最低　俄羅斯意外表態

跟隨美股3月18日暴跌，原油期貨18日跌至過去18年來最低，因各國政府為因應疫情，加強實施封鎖措施，導致全球燃料需求鋭減。

截至18日收盤，紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨價格下跌6.58元（美元‧下同），收於每桶20.3７元，跌幅為24.42%。過去10天內已累計下跌56%，合約從1983年問世以來最差10日表現。

2016年4月17日，在卡塔爾首都多哈，卡塔爾能源和工業大臣薩達出席新聞發佈會。（新華社）

5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌3.85元，收於每桶24.88元，跌幅為13.4%。盤中跌至每桶24.52元，為2003年以來最低。

美國能源信息局當日公布的數據顯示，上週美國商業原油庫存為4.537億桶，按月增加200萬桶。包括商業原油、成品油、丙烷和丙烯在內，上週商業石油庫存按月下降770萬桶。

原油期貨在過去10天內價格腰斬，反映新冠疫情衝擊原油需求，目前多國學校停課、企業停工，各國政府紛紛推出措施，限制居民進行集會。

《每日經濟新聞》報道稱，近期OPEC及其他產油國未就減產達成一致意見，3月7日，沙特全面調低4月原油售價，整體降幅在每桶5元至8元。此後，國際油價在各國增加原油供應量、加大出口的競爭中不斷走低。

3月10日，沙特稱計劃4月每天生產創紀錄的1,230萬桶石油。17日，沙特又表示5月起將把原油出口提高到創紀錄的1,000萬桶/日以上。

高盛表示，到3月底，全球石油需求可能減少多達每日800萬至900萬桶。

對於未來原油運價走勢，報道引述中國金聯創原油分析師韓正認為，短期來看，沙特與俄羅斯的價格之爭難以結束，較低的油價可能會促使貿易商和石油公司繼續購入原油，因此短期內運價應當會保持高位。

韓正表示，整體來看，下游原油需求前景仍舊不佳，在貿易商經過一段時期的大量採購之後，原油運輸需求或出現下降。

俄墖或向沙特認輸？

中國《華夏時報》報道，俄羅斯官方當地時間3月18日意外宣布，希望能看到更高的油價，並聲稱該國將繼續關注原油市場的發展。業內人士猜測，俄羅斯這一表態，或意味着俄羅斯準備向沙特認輸。

據瞭解，在此前沙特發起的3次石油價格中，俄羅斯曾兩度妥協，最終與沙特一起減產來提振油價。如今油價很可能會跌破俄羅斯此前想象的下限每桶25美元。因此有觀點認為，哪怕俄羅斯此前已拿下中國價值2,700億元的石油大單，恐怕也無法忍受疫情和石油收入下降的雙重打擊。