長和全年純利增2%　李澤鉅：經濟不明朗因素難以預計須審慎應對

長和（0001）公布，全年純利398.3億元，按年升2％，每股盈利10.33元。派末期股息2.3元，全年派3.17元。期內，收入按年跌3%，至4,398.56億元， 若以當地貨幣計算，收入按年增1%，純利則升6％。

長實集團（1113）公布截至去年12月底止全年業績，去年股東應佔溢利291.34億元，按年下跌27.4%，每股盈利7.89元；基礎溢利為287.3億元，按年升19%，派末期息1.58元，按年增10.5%。

歐洲3集團EBIT按年增18%

長和指出，去年港口及相關服務收益總額為353.75億元，按年升0.1%，除稅﹑息前溢利（EBIT）為90.61億元，升7%。全年旗下碼頭吞吐量為8,600萬個，按年增加2%。

零售業務方面，收益為1,692.25億元，與2018年相若，EBIT為136.71億元，按年增加5%。公司指出，預期今年上半年香港業務仍受壓，同時中國保健及美容產品業務受到新型冠狀病毒爆發，令內地業務受阻之不利影響。惟多元化地區分布﹑強大夥件關係及忠誠會員客戶群，為此部門維持可持續盈利優勢。

長和又指出，聯營公司赫斯基能源公布未2019年第4季之一次性非現金減值及其他支出前，IFRS 16後之盈利淨額為9.76億加元，按年跌33%。

電訊業務方面，歐洲3集團收益為875.16億元，以當地貨幣計算，按年增加17%；EBIT為201.12億元，按年升18%。

公司指出，歐洲3集團成員公司正處於引入5G功能之不同階段，並擁有強大網絡及頻譜資產以支持5G新機構帶來的發展。

李澤鉅：疫情及油價暴跌 為經濟帶來百上加斤的影響

主席李澤鉅在長實的業績報告中指，新型冠狀病毒疫情急遽發展，持續向世界各地蔓延，亞洲、歐美以至中東等地亦未能倖免，多國經濟預期將因營商受阻、消費疲弱及旅遊減少而承受壓力。加上近日全球油價暴跌，將為環球經濟帶來百上加斤的影響。

他指，世界經濟局勢本已趨向緩慢，現將對多國經濟增長造成嚴重衝擊。儘管中美貿談已於 2020 年初達成首階段協議，以及全球低息環境持續，惟英國脫歐情況等不明朗因素仍難以預計，須審慎應對。

他續指，自去年年中開始並持續多月的社會事件，對不同行業尤其酒店、旅遊、零售、飲食及地產業的衝擊，將致使 2020年的經營環境更形艱巨。惟香港整體根本優勢未變，以其過往應對逆境及疫症均迎難而上的決心，加上內地作為本港持續發展的後盾，預料將可克服當前挑戰。要恢復內外信心及重拾經濟動力，實需要時間及有賴政府相關政策的支持，在社會上下多方的共同努力下，將帶領香港走出困境。