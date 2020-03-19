【長和系業績】長實考慮捐地？　李澤鉅：幫人唔止一個方法

長和﹙0001﹚及長實﹙1113﹚今日齊齊公布業績，集團主席李澤鉅出席業績記者會。

李澤鉅表示，「新冠肺炎」疫情下，的確有新機會出現，不過目前仍未知疫情的走勢如何。他指，歐洲零售業務主要是經營藥房，雖然疫情期間其他商舖需要關閉, 旗下店舖仍照常營業，保健、藥物銷售有增長；電訊業務穩定，甚至因為較多人留在家中，亦有一定的升幅。

不過俄羅斯及沙地阿拉伯在油產量問題上分歧，但他強調，長和系一向都是於「風險中成長，係見慣嘅」，集團一邊會嚴謹工作，預料最嚴重的情況，一邊亦要準備充足，如CKA財務穩健，目前債務處於低水平。

「香港人仲係需要樓，可以賣我就會賣」

本港樓價方面，李澤鉅指難以預測，主要因為疫情對經濟影響未完全反映，目前供應少，一般人有自住需求，但要預測的話屬言之尚早，要視乎疫情何時停，及影響行業有幾深。他強調，集團不會推遲賣樓步伐，「香港人仲係需要樓，我地可以賣我就會賣」，至於旗下日出康城第8期SEA TO SKY項目何時推售，他指推出時自然會通知大家。

疫症下本港零售餐飲生意大減，問到商場會否減租，他僅表示集團會因應各類租戶，逐一了解其需求，難以一刀切減租。

李澤鉅沒正面回應是否考慮捐地，以及設置口罩生產線。（直播畫面）

長實會否捐地？ 李澤鉅：幫人唔止一個方法

另外，早前有地產商宣布捐地興建社會房屋，問到長實會否跟隨，他表示各人有各人不同的做法，「最緊要幫到人，幫人唔止一個方法」，目前集團已透過基金會向商戶派錢。問到集團會否考慮設置口罩生產線，他則回應指稍後會有公布，「或者遲啲有個宣佈，今日我哋唔講呢樣嘢住。」

問到如何保障員工安全，他回應指會呼籲員工保持清潔，「如果肯戴口罩，都會提供畀佢地，不過有啲國家唔肯戴口罩都無辦法。」

至於早前長實有意從內地合作方和潤集團收購上海商業地產項目「高．尚領域」股權，李澤鉅表示興趣一定有，惟疫情下「無得飛來飛去」，靠視像感覺始終「差少少」，「好似依家記者會咁，冇咩交流」。

長和（0001）公布，全年純利398.3億元，按年升2％，派末期股息2.3元，全年派3.17元。期內，收入按年跌3%，至4,398.56億元， 若以當地貨幣計算，收入按年增1%，純利則升6％。

至於長實（1113）去年股東應佔溢利291.34億元，按年下跌27.4%，每股盈利7.89元；基礎溢利為287.3億元，按年升19%，派末期息1.58元，按年增10.5%。

提到未來的派息政策，他只表示「賺到錢咪派息」，至於長實的末期息按年升一成，他表示與基礎溢利升19%有關。