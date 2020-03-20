波音3個月內股價曼暴瀉7成　傳公司擬裁員及減派股息

波音在現金消耗嚴重的情況下考慮削減股息和裁員。全球疫情蔓延令因737 MAX禁飛而艱難度日的波音處境雪上加霜。

綜合媒體3月20日報道，737 MAX的停飛停產令波音未來兩年的現金流遠低於此前預期，信貸狀況比也會比此前預計的更加嚴重。而當前新冠疫情使全球客運削減，更多航空公司可能延遲付款，這更進一步加劇了波音現金流的緊張。評級機構標普因此近日下調了對波音的評級，從「A」連降兩級至「BBB」，離垃圾債評級「BBB-」僅一步之遙。

2019年9月16日，華盛頓摩西湖格蘭特縣國際機場，一架波音737 MAX飛機在波音設施內飛行。（Reuters）

此外，波音五年期信用違約掉期（CDS）還暗示，短期內波音破產的概率高於30%。

波音公司此前呼籲，美國政府向陷入困境的美國航空航天製造業提供600億美元援助，該行業正因為新冠病毒疫情面臨鉅額損失。

波音於周四（19日）股價跌4.1%%，報97.71美元，市值僅剩551.31億美元。

波音股價2020年累跌約70%，已抹去了該公司前首席執行官丹尼斯·穆倫伯格（Dennis Muilenburg）任職期間（2015年7月至2019年12月）的所有漲幅。

在穆倫伯格任期內，波音股價上漲了136%以上。2019年3月1日，波音股價創下了歷史新高，達446美元。

武漢肺炎疫情打擊環球航空業

不僅僅是波音，所有大型航空公司都受到疫情的負面影響。英國維珍航空公司宣布，將其75%的飛機停飛，德國漢莎航空被迫在未來幾周取消約三分二的航班，法航將在未來兩個月內將飛行能力削減70%至90%，奧地利航空公司將從3月19日開始暫停所有航班，芬蘭航空公司將削減90%的飛行能力。

截止3月17日，波音在美國本土公司已有15名員工新冠測試呈陽性，787和767重要零部件工廠就在意大利，波音引擎供應商通用電氣也有大部分工廠在意大利，目前意大利已經全國封鎖，產業鏈就此完全打亂。

特朗普（Donald Trump）3月17日曾說，「我們會盡可能保護波音的，當航空業轉好，波音的業績也會有起色，我們一定會援助波音。」