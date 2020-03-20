人民幣中間價一周累貶千點　暴跌原因何在？

人民幣兑美元中間價本週（3月18日至20日）已累計調貶逾千點子，對此，分析人士認為，影響人民幣匯率的核心因素是美元走勢。

《中國新聞網》報道，據中國外匯交易中心數據，人民幣兑美元中間價今日下調530個基點，報7.1052。本周以來，人民幣中間價累計調貶1,019個基點。

美元近期大漲，致人民幣匯率暴跌。（AFP）

與此同時，19日，離岸、在岸人民幣對美元匯率相繼失守7.1，創逾5個月新低。另一方面，美元指數19日大幅上漲1.57%，在紐約匯市尾市收於102.7468。

東方金誠指出，本周，在岸及離岸人民幣匯率經歷回落過程。一方面，美元指數上行，中間價定價機制決定人民幣存在下調要求。另一方面，年初至今，人民幣對除日元、瑞郎等避險貨幣外的多數貨幣維持升值態勢，隨着市場預期疫情回傳的可能性上升，人民幣匯率出現小幅補跌行情。

美元荒主導市場

多位機構人士表示，在疫情全球蔓延之下，波動率居高難下，在險價值（VaR）衝擊已經從股市傳導到信用、融資市場，銀行融出美元的意願下降，「美元荒」將主導市場。而未來一段時間，新興市場貨幣仍將面臨拋壓，這或將進一步導致美元走強。中信證券研究所副所長明明也提示，美元指數走強的直接原因在於美元流動性緊張，需警惕眼下正在暴露的流動性風險。

不過，天風證券孫彬彬團隊提到，「從淺層次的中美利差到深層次的國際收支和資本賬戶，我們構築了好幾道防線。」發達經濟體的震盪會導致資金從新興市場國家流出，從而可能引起貨幣與債務危機，但在這點上中國相對會較好，關鍵是央行有能力穩住人民幣流動性。

東方金誠料人幣波動走強趨勢不變

對於後續人民幣匯率走勢，中信證券固定收益首席分析師明明認為，短期影響人民幣匯率的核心因素是美元走勢，而美元不斷升值趨勢的緩解需要美元流動性壓力的釋放，美聯儲需要推出更多的流動性支持政策。

東方金誠表示，短期內，受疫情持續擾動，高流動性資金的快進快出可能會對人民幣匯率帶來一定壓力，但不會實質削弱人民幣合理運行的基礎，持續貶值不構成匯率運行的主要基調。隨着中國疫情在全球範圍內先行遏制，中國經濟也將率先恢復企穩，且隨全球央行相繼進入降息行列，人民幣資產的配置價值也將更加凸顯，人民幣匯率總體波動走強的趨勢不會改變。