財委會通過百分百擔保特惠低息貸款承擔額　銀行公會表歡迎

立法會財務委員會今日批准在商務及經濟發展局的帳目下，新增一筆為數200億元的信貸保證承擔額，讓政府可在「中小企融資擔保計劃」下推出新的百分百特別擔保產品。香港銀行公會表示，歡迎立法會通過由按證保險公司擔保的「百分百擔保特惠貸款」，銀行業界一向積極支持香港中小企業發展，並因應目前經濟情況，推出不同的金融服務支持措施，與客戶共渡時艱。

公會指，銀行業界將一如以往支持中小企融資擔保計劃下的信貸擔保產品，為中小企提供適切援助，解決燃眉之急。

滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，該銀行正與按證保險公司緊密合作，以安排計劃的推出。趙指，該銀行今年2月推出全面措施，涵蓋多個行業和不同規模的企業，為其即時紓緩金額合共超過300億元的短期資金壓力。客戶反應正面，至今近八成已表示會利用自動延長進口貿易貸款還款期30日的措施，亦有逾六成的士及公共小巴貸款，已申請「還息不還本」安排。

滙豐：逾六成的士公共小巴貸款申請還息不還本

中銀香港表示，歡迎及支持按證保險公司在中小企融資擔保計劃下新推出的百分百擔保特惠貸款，以協助受新冠肺炎疫情影響的中小企取得融資，該銀行將全力配合按證保險公司推出特惠貸款。

中銀香港工商金融部副總經理莊芳毅表示，自財政司司長宣布將推出百份百擔保特惠貸款後，該行主動與受疫情影響客戶及行業商會會員聯繫及溝通，了解客戶對該項貸款的需求，以便在計劃推出後可盡快處理客戶申請。