陳茂波指中小企融資擔保計劃最快下月底推出　助增就業、渡過難關

新型冠狀病毒疫情嚴重衝擊各行各業，新一份財政預算案公布「中小企融資擔保計劃」，由政府作百分之百擔保特惠低息貸款。財政司司長陳茂波透露，計劃最快下月底推出，拯救受疫情影響的經濟。 他又承諾，政府將製造更多工作機會（包括臨時就業機會），協助失業人士重新站起來，包括以補貼形式為失業或就業不足的人士提供培訓。

財政司司長陳茂波透露，「中小企融資擔保計劃」最快下月底推出，拯救受疫情影響的經濟。（資料圖片 / 李澤彤攝）

新一份財政預算案以「撐企業、保就業」為主題，推出12項紓困措施，涉及183億元抗疫。陳茂波昨日（11日）出席《南華早報》「Redefining Hong Kong Debate Series」表示，政府會盡快推出預算案宣布的援助措施，減輕疫情影響，以及全球市場及石油價格戰的衝擊。同時，他保證政府會隨時採取必要的刺激方案促進經濟活動和消費，確保金融穩定。

「中小企融資擔保計劃」由政府為企業做100％擔保的低息特惠貸款，貸款額上限為200萬元。陳茂波表示，目標是下個月批出有關計劃，讓企業得到及時幫助，並解釋指通常財政預算案會在五月通過，但打算把該計劃先提交立法會下月討論，下月底於財委會審議，強調「At the time of difficulties for the SMEs, liquidity is the lifeblood. This is very important（在中小企的艱難時刻，流動性是命脈。這是非常重要）。」

至於政府宣布向18歲以上永久居民派發10,000萬元，料七百萬人受惠。陳茂波表示官員已努力加快步伐，成立的跨部門小組已與銀行會面，料銀行需要三至三個半月建立與政府的系統及試運，同時保障個人資料。

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反修例運動去年六月開始，陳茂波認為現在是香港團結及前進的時候，儘管有不同的意向及價值觀，但面對經濟困境，應撇開分歧，共同推動香港前進。被問及是否願意成為這個城市下一個領導人，他回應指會專注在服務香港，目前面對的挑戰是應對眼前疫情及刺激經濟，「It is one team, one goal, that is doing our best for the good of Hong Kong with two missions: fighting the epidemic, and to stimulate our economy, nothing else（這是一個團隊，一個目標，為香港最大利益而努力，當中包括兩個使命：對抗疫情、刺激我們的經濟，沒有其他了）」。