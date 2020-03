陳茂波指中小企融資擔保計劃最快下月底推出　助增就業、渡過難關

新型冠狀病毒疫情嚴重衝擊各行各業,新一份財政預算案公布「中小企融資擔保計劃」,由政府作百分之百擔保特惠低息貸款。財政司司長陳茂波透露,計劃最快下月底推出,拯救受疫情影響的經濟。 他又承諾,政府將製造更多工作機會(包括臨時就業機會),協助失業人士重新站起來,包括以補貼形式為失業或就業不足的人士提供培訓。

財政司司長陳茂波透露,「中小企融資擔保計劃」最快下月底推出,拯救受疫情影響的經濟。(資料圖片 / 李澤彤攝)

新一份財政預算案以「撐企業、保就業」為主題,推出12項紓困措施,涉及183億元抗疫。陳茂波昨日(11日)出席《南華早報》「Redefining Hong Kong Debate Series」表示,政府會盡快推出預算案宣布的援助措施,減輕疫情影響,以及全球市場及石油價格戰的衝擊。同時,他保證政府會隨時採取必要的刺激方案促進經濟活動和消費,確保金融穩定。

「中小企融資擔保計劃」由政府為企業做100%擔保的低息特惠貸款,貸款額上限為200萬元。陳茂波表示,目標是下個月批出有關計劃,讓企業得到及時幫助,並解釋指通常財政預算案會在五月通過,但打算把該計劃先提交立法會下月討論,下月底於財委會審議,強調「At the time of difficulties for the SMEs, liquidity is the lifeblood. This is very important(在中小企的艱難時刻,流動性是命脈。這是非常重要)。」

至於政府宣布向18歲以上永久居民派發10,000萬元,料七百萬人受惠。陳茂波表示官員已努力加快步伐,成立的跨部門小組已與銀行會面,料銀行需要三至三個半月建立與政府的系統及試運,同時保障個人資料。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

反修例運動去年六月開始,陳茂波認為現在是香港團結及前進的時候,儘管有不同的意向及價值觀,但面對經濟困境,應撇開分歧,共同推動香港前進。被問及是否願意成為這個城市下一個領導人,他回應指會專注在服務香港,目前面對的挑戰是應對眼前疫情及刺激經濟,「It is one team, one goal, that is doing our best for the good of Hong Kong with two missions: fighting the epidemic, and to stimulate our economy, nothing else(這是一個團隊,一個目標,為香港最大利益而努力,當中包括兩個使命:對抗疫情、刺激我們的經濟,沒有其他了)」。