聖路易儲銀總裁：封關對縮短疫情大流行重要　料失業率或達到30%

聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德，接受《路透》訪問時指出，雖然新冠肺炎疫情導致數以百萬計的美國人被迫待在家里以及美國經濟停轉。但如果政府行動迅速而不拖泥帶水，預料經濟2.5萬億美元潛在損失，又預期損失最終是可以控制的。

布拉德又稱，正在實施的封關舉措對縮短疫情大流行非常重要，又認為聯邦政府還需要提供大規模的支持，幫助民眾度過隔離時期，並讓經濟做好反彈的準備。

布拉德接受電話訪問時指，應這一次當成對美國公共衛生的一項大規模投資。他表示，目前來說，經濟學家與決策者應該換一個角度看待數據，否則就沒有太大的意義。他又認為，近期申請領失業金人數大增是好事，反應政府的穩定措施得到使用。表示，應該寄望這類計劃在未來幾週能獲得大量使用。

失業率或達到30% 比大蕭條時期高

布拉德預測失業率或達到30%，高於大蕭條時期，是2007至2009經濟衰退時的三倍多。第二季經濟產出可能是常態時期的一半，約為2.5萬億美元。

他又稱，核心目標可以保持簡單：把所有個人、家庭、企業視為一個整體，一起度過第二季。為了達此目標，需迅速擴大失業保險以覆蓋薪資損失，並且通過向企業提供款項和貸款，彌補因待業而令資本導致的虧損。