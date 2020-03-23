聯通：疫情加快社會數字化轉型　與中電信共建共享網絡慳百億人幣

中國聯通（0762）董事長王曉初在業績會表示，疫情為公司營運造成短期挑戰，包括業務拓展及5G建設等，但相信隨著疫情獲有效控制，加上復工復產加快，需求將逐步釋放，而疫情亦會加快社會數字化轉型，為公司帶來新商機。

公司在業績披露，去年第4季度APPU已出現止跌回升。王曉初指，目標今年APPU維持穩定，公司不會將攜號轉網用作競爭手段，而是努力提升服務水平及網絡質素等。

決定不補貼5G手機

他指，未來5G的ARPU變化取決於網絡建設及手機普及情況，目前5G機價格較高，賣3,000元（人民幣．下同）或更高，令普及率較低、5G用戶不多。他又指，聯通已決定不進行5G手機補貼，下半年到1,000至2,000元的手機普及時，認為會是5G大規模發展的時間。

5G網絡建設方面，王曉初指，春節後至上月基本無法施工，因施工人員無法出來外，很多施工現場未能進入，設備供應鏈也不正常，但情況自3月份開始逐步好轉，料上半年可趕上進度，下半年能提前一季度完成全年5G工程建設目標。

雙卡用戶棄卡致用戶減

中聯通上月移動出帳用戶累計達到3.1億戶，淨減少660萬戶，年初至今累計減少778.7萬戶。王曉初解釋，主要原因是疫情之下，雙卡用戶放棄使用其中一卡，令用戶數看起來有所減少。他強調，疫情並影響流量使用，因用戶工作或生活也離不開手機，反而語音服務影響較大，或因停工令工作上聯絡大幅減少。

問到與中電信（0728）會否有合併計劃，他指兩間公司合作愉快，沒有太多矛盾，故不會討論重組的問題。他透露，中電信共建共享網絡，已節省約100億元的成本，總體測算下，預計雙方可節省40%以上的5G投資。