【MPF】美股大跌拖累強積金表現？　調整股債比例可減大蝕風險

受俗稱武漢肺炎的新冠肺炎疫情影響，近月港股及美股均出現拋售潮，全球股市血流成河。即使是一般打工仔，MPF（強積金）資產亦難以倖免。所謂「爛牌更要用心打」，即使現時「牌面差」，亦不能輕言放棄。MPF專家梁世傑將為年輕人、中年人士及臨近退休人士提供管理強積金的建議。 文：梁世傑

近月投資市場受肺炎疫情所影響，不單止香港股市大跌，就連美國股市亦打破了有史以來最短時間下跌超過20%的記錄。

除了股票市場出現「昨天大升、今天大跌」的瘋狂過山車現象，債券市場都出現了前所未見的波幅，因為太多人爭相搶購美國國債的關係，國債債價上升使債息下跌，已經跌至無利可圖的水平，再買下去便是負利率。

可幸強積金內的債券基金大多是持有美國國債，跌幅較輕微，甚至有升幅。（Shuterstock）

另外，次一等的高息債就出現無人問津的現象，更出現拆倉式崩盤。因為預期經濟前境不明朗、公司倒閉及失業上升，不少公司債及高息債下跌幅度比股市更大更快更深，出現無對手承接的流動性風險，令人想起2008年金融海嘯的情況，所以各國政府用買債及減息去保住資金流動性，務求不要出現斷鏈。

強積金資產的回報表現亦不能倖免，一眾股票基金都從2020年初開始起下跌超過20%以上，血流成河，可幸強積金內的債券基金大多是持有美國國債，跌幅較輕微，甚至有升幅。

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其實，面對這樣十年一次的極端跌市，以往有像2008年的金融海嘯、2000年的科網股、1997年的金融風暴、1987年的黑色星期一等等，打工人於退休前幾十年管理強積金的過程中，總會遇上十次八次大大小小這樣的逆境。

不同年齡階段處理MPF的方式（按圖了解）

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年輕人：保持進取

年輕人對應極端跌市的手法不應太保守，反而可以更加進取，買入或繼續持有股票基金。反正他們強積金資產不多，距離65歲退休還有很長時間，於逆市可以鍛鍊自己對風險的承受能力，復原能力比其他打工仔高。

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中年人：留意調控股債比例

中年人士一般都是較為有投資意識的一群，應該懂得調控股債比例。前文所說的「100減年歲」資產配置策略是很好的起步點，另外「戰術性資產配置」更能避開近月的跌市。如果大家還未有運用這些資產配置的策略，只是因為今次大跌市才開始關心一下強積金的話，就可以先從調整一下股債比例開始，到年尾再檢視一下。

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臨近退休人士：可選擇是否續持股票

臨近退休又滿手股票基金的話，跌市令強積金資產突然少了20%以上，對退休部署有很大影響，是今次跌市最受打擊的一群（見前文）。如果有強積金以外的個人投資，而操作手法又是像強積金一樣滿手股票的話，更是苦不堪言。

自怨自艾已經沒有用，香港人壽命全球第一，退休後還有20年時間。進取的可繼續持有股票投資，只提取半年至一年的生活費放於銀行存款，一邊維持正常生活，一邊等待股市日後復甦；保守的如果不願再持有股票，則只能節衣縮食，或繼續多工作幾年，退而不休。

爛牌更要用心打

投資首要事情是先從風險出發，不是人云亦云，亦不是憑感覺。大家於此時此刻的低潮時，便知道自己的能力及界限去到哪裏，下一步便要自己決定是要去突破、克服它，還是佛系放棄、怨天尤人。如果不改變舊有對強積金漠視的態度，今天的蝕錢例子只會不斷重覆。

不過，正所謂人定勝天，「爛牌更要用心打」，希望大家經一事長一智，就像大病才知健康的寶貴一樣，今後更要好好照顧過去自己每月辛苦儲下的強積金。

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