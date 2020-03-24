聯儲局罕見推出8大重招　無限量供應美元

美聯儲（Fed）3月23日表示，使用其全部工具來支持美國經濟，從而促進其最大就業和價格穩定的目標。

據中國媒體「券商中國」3月24日報道，聯邦公開市場委員會（FOMC）正在採取進一步行動，通過解決國債和代理抵押支持證券的市場壓力來支持信貸向家庭和企業的流動。美聯儲將繼續購買必要數量的國庫券和機構抵押支持證券，以支持平穩的市場運作以及將貨幣政策有效地傳導至更廣泛的金融領域。

美聯儲表示，從2020年3月23日起，聯邦公開市場委員會指示公開市場交易室進行必要的公開市場操作，以將聯邦基金利率維持在0%至0.25%的目標範圍內。

美聯儲無限量大「放水」，道指仍跌近600點。（新華社）

聯邦公開市場委員會還指示公開市場交易室繼續進行定期和隔夜回購協議操作，以確保儲備供應仍然充足，並支持短期美元資金市場的平穩運轉。此外，委員會指示公開市場交易室以0.00%的發行價進行隔夜的反向回購操作（以及為適應周末，節假日或類似的交易慣例，在必要時到期超過一天的反向回購操作），此類交易僅限於可在系統公開市場帳戶中直接持有的美國國庫券，以及每天交易限額為300億美元。

委員會指示公開市場交易室繼續拍賣所有美聯儲持有的美國國債，並再投資到機構抵押貸款中支持證券。委員會還指示公開市場交易室進行必要的美元滾動和票面掉期交易，以便利美聯儲機構抵押貸款支持的證券交易的結算。

美聯儲的職責以國會授權的任務為指導，以促進最大的就業和穩定的價格，以及其職責是促進金融體系的穩定。為了支持這些目標，美聯儲正在利用其全部權限來為向美國家庭和企業的信貸流動提供有力的支持。這些動作包括：

一、支持關鍵市場功能。聯邦公開市場委員會將購買必要數量的國債和機構抵押支持證券，以支持平穩的市場運作以及將貨幣政策有效地傳遞給更廣泛的金融環境和經濟。聯邦公開市場委員會此前曾宣布將購買至少5,000億美元的美國國債和至少2,000億美元的抵押支持證券。此外，聯邦公開市場委員會將在其機構抵押支持證券購買中包括對機構商業抵押支持證券的購買。

二、通過建立新的計劃來支持信貸流向僱主，消費者和企業，這些計劃加在一起將提供高達3,000億美元的新融資。財政部將使用外匯穩定基金（ESF）向這些機制提供300億美元的股本。

三、建立兩種支持向大型僱主提供信貸的機制：用於發行新債券和貸款的一級市場公司信貸融資（PMCCF）和用於為未償還公司債券提供流動性的二級市場公司信貸融資（SMCCF）。

四、建立第三個設施，即定期資產支持證券貸款設施（TALF），以支持信貸流向消費者和企業。TALF將允許發行由學生貸款，汽車貸款，信用卡貸款，小企業管理局（SBA）擔保的貸款支持的資產支持證券（ABS），以及某些其他資產。

五、通過擴展貨幣市場共同基金流動性融資（MMLF），以包括市場上可變利率的需求票據（VRDN）和銀行存款證明，包括證券在內的各種證券，促進信貸向市政當局的流動。

六、通過擴展商業票據融資工具（CPFF），將高質量，免税的商業票據作為合格證券包括在內，促進信貸向市政當局的流動。此外，該設施的價格已降低。

七、除上述步驟外，美聯儲預計將宣布建立「大街商業貸款計劃」，以支持對符合條件的中小型企業的貸款，以補充SBA的努力。

八、聯邦儲備委員會23日還宣布了一項技術變革，以支持美國經濟並允許銀行繼續向信譽良好的家庭和企業提供貸款。將分段實施對總虧損吸收能力即TLAC的限制。TLAC是資本和長期債務的又一緩衝，如果銀行陷入困境，可用於補充資本。這一變化將促進企業緩衝的使用，以促進向家庭和企業的借貸活動。在過去的十年中，各種規模的美國銀行積累的資本和流動性水平都超過了最低要求。該技術變化反映了銀行監管機構上週宣布的適用於公司資本水平的臨時最終規則。

美聯儲表示，PMCCF將允許公司獲得信貸，以便他們能夠在與大流行相關的錯位期間更好地維持業務運營和能力。該設施向投資級公司開放，並將提供四年過渡性融資。借款人可以選擇在貸款的前六個月內延期支付利息和本金，可以由美聯儲決定延長，以便手頭有更多的現金可以用來支付僱員和供應商。美聯儲將為特殊目的工具（SPV）提供資金，以從PMCCF向公司貸款。財政部將使用ESF對SPV進行股權投資。

SMCCF將在二級市場上購買由投資級美國公司和在美國上市的交易所買賣基金髮行的公司債券，這些公司的投資目標是為美國投資級公司債券提供廣泛的市場敞口。財政部將使用ESF對美聯儲為此設施建立的SPV進行股權投資。

根據TALF，美聯儲將無條件向某些AAA評級的ABS持有人提供貸款，這些資產由新近發行的消費和小企業貸款支持。美聯儲將放貸等於ABS市值減去扣減額的金額，並將始終由ABS擔保。財政部還將利用ESF對美聯儲為此建立的SPV進行股權投資。TALF，PMCCF和SMCCF由美聯儲根據《美聯儲法案》第13（3）條授權，並由財政部長批准設立。

料美元仍強勢

中泰證券首席經濟學家李迅雷表示，美聯儲說可以提供無限流動性，究竟什麼品種更有反彈力度呢？邏輯是這樣的：之前黃金大跌，是因為流動不行了，持有現金才是最安全的。如今，美聯儲承諾流動性沒有問題了，那麼，黃金應該大漲，美元貶值。當流動性短缺的時候，避險資產不能避險了，超發的貨幣居然成為安全資產；當美聯儲承諾無限量放水的時候，安全資產瞬間「貶值」，避險資產大漲。2008年的黃金也是這樣的回落暴漲走勢，歷史總有驚人的相似。

野村證券外匯策略師表示，美聯儲的QE措施將在一定程度上緩解美元需求壓力，但許多國家不得不大幅擴大赤字規模，同時又缺少美元的基本情況無法得到根本性改變。考慮到避險以及現金需求，預計美元將繼續走強。