【中美貿易協議】姆努欽：協議將振興美經濟　降低波音對美衝擊

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）日前對美媒發表觀點稱，中美貿易協議和美墨加協定將提振美國國內生產總值（GDP），削減波音737 MAX墜機事件對美國經濟造成的衝擊。

姆努欽表示，中美首階段貿易協議的簽訂有利於促進美國經濟的發展。（VCG）

霍士新聞（Fox News）1月15日發表文章稱，姆努欽接受霍士新聞採訪時表示「當我們審視這項（中美貿易）協議時，我們會同時考慮美墨加協定（USMCA），我認為這兩個協議將能夠為美國經濟帶來50至70個基點的振興，這將大大減輕波音737 MAX事件導致的經濟下行現狀。」

研究顯示，波音737 MAX停產將導致美國2020年GDP增幅減少0.5%。

路透社15日發文稱，美國總統特朗普（Donald Trump）敦促波音公司儘快採取行動解決停飛的737 MAX飛機問題，並指出波音出現的危機對美國經濟已造成重大影響。

特朗普表示，他毫不懷疑波音公司新任行政總裁卡爾霍恩（David Calhoun）能夠扭轉局勢。特朗普對波音財務總監史密斯說，「我們必須讓公司快速發展，而且我認為它將發展得比以往任何時候都好。」

波音公司1月將停止生產737 MAX這款飛機，這款飛機自2019年3月之後就已停飛，此前該機型飛機發生的兩宗空難共導致346人死亡。