聯儲局出奇招　買入債券ETF　市場人士﹕呢招好有用﹗

美聯儲（Fed）3月23日宣布新一輪刺激計劃，旨在平息市場並緩解新型冠狀病毒大流行對美國經濟的打擊。美聯儲表示，除其他措施外，它將購買追蹤公司債券市場的交易所買賣基金（ETF），這是美聯儲首次採取這種措施。

據《騰訊網》報道，CFRA ETF和共同基金研究部負責人託德·羅森布魯斯（Todd Rosenbluth）表示，這將為債券市場和ETF提供急需的流動性。

美聯儲3月23日突然投下「重磅炸彈」，但美股仍收跌。（新華社）

過去幾周，金融市場受到重創。新冠病毒大流行席捲全球，全球經濟放緩，石油市場也在崩潰。各個市場的投資者都在競相「出售所有產品」。

對於評級更高的公司債券而言，這種流動性不足的功能障礙可能尤其嚴重，因為這種公司債券的風險不如「高收益」或垃圾級債券。投資者不習慣考慮如此大規模的違約和破產浪潮，但是由於郵輪運營商以及輸油管道運營商，面臨的現金流量幾乎為零，這一浪潮可能即將到來。

TS Lombard的美國首席經濟學家史蒂夫·布利茲（Steve Blitz）解釋說：「所有這些都是為了確保要出售的人有買家。美聯儲正在兼顧市場的兩面，因此需要籌集現金的人可以這樣做。」

羅森布魯斯認為，美聯儲在很大程度上會通過ETF來實現這一目標，因為購買個人債券比買股票更難。

石油管道營運商亦面臨資金緊絀問題。（資料圖片）

此外，羅森布魯斯和其他人還認為，美聯儲的這次行動可能有助於平息ETF生態圈的部分動盪，該領域因創紀錄的資金流出而震盪。例如，如先前報道，大型投資級企業債券基金iShares iBoxx $投資級企業債券ETF LQD在一個特別動盪的交易日中收盤價比其持股市值低5%。這意味着任何在這一天嘗試出售LQD的人都只能收到預期的95%。像美聯儲這樣的強大市場穩定器可能有助於緩解此類壓力。

在美聯儲宣布該措施後，LQD上漲了約6%，而競爭對手Vanguard的中期公司債券基金VCIT上漲了約5%。

定價問題亦要考慮

但是，ETF Flows的首席投資官兼研究總監戴夫·納迪格（Dave Nadig）在最新文章中指出，美聯儲的買入並不能立即解決債券ETF面臨的挑戰。ETF發行方依靠第三方債券定價服務來幫助他們確定債券的定價，這些債券在正常情況下並不經常交易，更不用說在危機中了。這些服務儘管是最好的選擇，但通常被認為是不完善的，它們有助於告知基金本身的價格。

羅森布魯斯表示，當前的交易環境對交易執行來說是一個糟糕的環境，因為事情發生得如此之快，以至於難以評估公允價值。

對企業違約率攀升的預期使得壓力進一步增大。 Lehmann，Livian，Fridson Advisors的首席投資官馬蒂·弗裏森（Marty Fridson）表示，3月20日，美國垃圾債券市場的主要基準指標ICE BofA美國高收益指數交易結束後，較美國國債高出1,009個基點。

與此同時，高盛分析師此前預計，即使美聯儲重新採取危機時代的措施以向金融市場注入流動性，高收益債券違約率也將在年底前飆升至13%。

高收益債券違約率或升至13%

他們還指出，債券基金的流出一直受到ETF的驅動，並預計企業債券市場仍將充滿挑戰，「這可能導致短期內ETF持續流。」

值得注意的是，美聯儲此前推出了新的一級交易商信貸工具，以向華爾街的主要證券交易商提供低成本貸款，為華爾街的主要交易商增加流動性，使其不再將ETF和其他類型的資產用作抵押品。

儘管如此，許多觀察人士仍對美聯儲承諾盡其所能來減輕金融市場的衝擊表示讚賞。 FHN Financial首席經濟學家克里斯·洛（Chris Low）在美聯儲宣布後說：「國會在誇誇其談，但美聯儲正在腳踏實地的為恢復美國經濟而努力。」