【虛擬銀行】眾安銀行正式開業　活期存款利率達1厘！

香港首家虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）今正式開業，並推出旗艦活期存款產品「ZA 活期Go」，年利率1厘，每日計息，每月派息，理論上，用戶如活期存款1萬港元，1年可收獲100元利息。

ZA Bank指，用戶只需一部電話、一張身份證、五個步驟，便能最快於5分鐘內完成開戶。該銀行提供存款、轉賬及貸款等銀行服務，讓用戶體驗「7x24定期存款」、「5秒轉賬緩衝」、「人臉識別認證」等功能。

眾安銀行（ZA Bank）今正式開業。

ZA 活期Go 將方便用戶把流動資金積少成多，從而循序漸進地賺取利息。期間用戶可隨時提取資金，用作日常支付或解決緊急財務需求。以50萬港元為例，假設 ZA活期Go的年利率為1厘，用戶於2020年3月存入50萬元，一年後可獲5,000.23元利息，較市場基本存款利率0.001厘所提供的5港元利息高1,000倍。

另一個例子，若將1萬元存入ZA Bank，一年後大約可以獲得100元利息；其他銀行一般而言只可獲取10仙利息。

其他銀行儲蓄存款利率比較

銀行／存款額／利率

滙豐／港元150,000或以上／0.001%

恒生／港元150,000或以上／0.001%

中銀香港／港元200,000 - 500,000／0.001%

渣打／港元150,000–500,000／0.001%

東亞／港元500,000 或以上／0.001%

此外，該銀行推出貸款30分鐘承諾，協助用戶迅速解決現金周轉需求。從申請者提交完整的貸款申請資料和文件到獲得審批結果，全程可30分鐘內完成。如申請者等候時間超過30分鐘，ZA Bank將按額外的等候時間每分鐘贈送10港元的現金回贈，現金回贈將一直累積到ZA Bank提供最終審批結果為止，上限為500港元。ZA私人貸款設7天冷靜期，期內提早清還可豁免提早償還貸款手續費。