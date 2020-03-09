【虛擬銀行】渣打旗下虛銀命名「Mox」　料今年內投入服務

眾安在線（6060）牽頭成立的眾安銀行（ZA Bank）去年底試業後，再有虛擬銀行有進展。渣打香港、電訊盈科（0008）、香港電訊（6823）及攜程合組的虛擬銀行，正式命名為「Mox」，目前已開始由員工作內部測試，預計今年內正式投入服務。

Mox卡。

Mox與Mastercard合作，即將推出產品「Mox Card」，是無號碼銀行卡。此張可用於支付和提取現金的實體銀行卡，均沒有印上卡號、有效期和安全驗證碼（CVV），可降低個人資料被盜取的風險。

此外，所有銀行卡資料都可透過Mox手機應用程式讀取，一旦遺失了銀行卡，亦可即時以手機應用程式將帳戶凍結，簡單方便。在Mox正式推出服務時，所有客戶將會收到Mox卡。

Mox網站截圖。

Mox行政總裁顧海（Deniz Güven）表示，Mox會以全新方式營運，包括透過聽取客戶的意見及專注提升心靈佔有率；為香港客戶提供真正數碼及個人化銀行體驗，目標是協助他們成長，一起向前邁進。

Mox商標。

Mox稱，Mox品牌代表無限機遇：Mobile eXperience（流動體驗）、Money eXperience（財富體驗）、Money X（財富倍增效果）、eXponential growth（高速增長）、eXploration（探索）等，完全由客戶與該銀行一起定義。