經濟學家們預測 疫情或讓美國經濟滑向蕭條

美國經濟正在陷入衰退。但最令人擔心的是，這可能會最終演變成一種帶有大蕭條色彩的局面。

據《騰訊證券》3月25日報道，此前，許多分析師和投資者認為在新冠病毒逐漸得到控制、疫情有望消退後，美國經濟下半年將出現好轉。但隨着商業活動的停止和企業裁員激增，一些著名的經濟觀察人士——包括前白宮首席經濟學家格倫·哈伯德（Glenn Hubbard）和白宮經濟顧問委員會主席凱文·哈西特（Kevin Hassett）以及前美聯儲副主席艾倫·布林德（Alan Blinder）都開始將這一局面與大蕭條時期相提並論。

3月24日，最新數據顯示，美國感染新冠疫情人數已經超過5.3萬例。（AP）

前國際貨幣基金組織首席經濟學家莫里·奧布斯特菲爾德（Maury Obstfeld）表示，全球已經有幾十年來沒有出現過經濟產出同步中斷的情況。對此，這位加州大學伯克利分校的教授能想到的最好的比較案例是：「嗯，也許就是大蕭條。」

就目前普遍的定義來看，所謂「衰退」指的是經濟活動出現顯著的、廣泛的下滑，其持續時間長短不一。但所謂「蕭條」自1900年以來只出現過一次，這要求經濟低迷持續很長一段時間，也許要數年時間。

就目前而言，即將到來的經濟收縮時間很大程度上取決於（美國）需要多長時間來遏制新冠病毒的傳播。

料封鎖環境持續一段時間

哈佛大學教授詹姆斯·斯托克（James Stock）表示：「除非這種病毒在未來幾個月內奇蹟般地從人群中消失，否則我們可能會處在這種封鎖環境中相當長一段時間（以季度為單位）。」斯托克是美國國家經濟研究局（National Bureau Of Economic Research）小組的成員。

凱文·哈西特（Kevin Hassett）表示，「如果每個人都呆在家裏六個月，（局面）就會變的像大蕭條時一樣」。

從很大程度上來說，經濟低迷的深度和持續時間取決於經濟政策取得的反響。比如，正是因為政策失誤——尤其是美聯儲的失誤，才將近一個世紀前的經濟收縮發展成了大蕭條。

現在美國經濟面臨的一個大問題是：經濟活動的突然停止會導致大範圍的企業裁員和破產，這會給經濟留下多年的傷疤，就像大蕭條時期一樣。

一些試圖預測美國經濟發展道路的分析師引用了1918年大流感的例子，那次流感在全球範圍內奪走了大約5,000萬人的生命。

1918年大流感共5000萬人死亡

經濟學家羅伯特·巴羅（Robert Barro）最近在布魯金斯學會（Brookings Institution）的一次會議上發表演講時表示，「大流感時期國家GDP通常下降了6%，這與上一次經濟衰退降幅大致相同，但遠低於大蕭條時期」。

他將自己的發現描述為新冠病毒對經濟影響的預測上限。巴羅說，全球衛生系統現在已經更好地準備好了應對傳染病，但全球之間的聯繫也變得更加緊密。

現為普林斯頓大學教授的前美聯儲副主席艾倫·布林德說：「我們認為蕭條是一場非常深、非常漫長的衰退。如果新冠病毒只是暫時達到頂峰，然後在秋季再次出現，那麼這就是（將來）可能發生的事情」。