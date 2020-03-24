【新冠肺炎】特朗普又將疫情與流感相提並論　稱後者或致5萬人死

截止到3月23日，美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診人數已經超過4萬。美國總統特朗普（Donald Trump）3月23日出席白宮舉行的簡報會時似乎有「偷換概念」的情況，他指美國死於流行性感冒的人數可能會有5萬或以上，而美國經濟活動都不會因此暫停。他在言談中暗示，想美國在數周內恢復經濟活動。

他是次簡報會發言內容焦點在於減少疫情對美國經濟的傷害：「我們不能讓療法糟過問題本身。他所指的應該包括現時美國實行的限制人口流動及活動的措施。

特朗普說：「艱辛會來到盡頭。它快將完結。我們會回恢正常生活以及我們的經濟會是非常、非常有力地反彈。」

他說：「我們建設得來的國家不是用來『關閉』的。這不是建設一個國家的目的。它不是為了『關閉』而建設。」

特朗普說：「美國將會再次，以及快將重新恢復商業運作，非常快。比某些人所指的3至4個月更快，更快。」

美國總統特朗普不希望對抗疫情的措施打擊國家經濟。圖為美國一對情侶3月21日在三藩市遛狗，二人都有戴上手套及口罩。（AP）

他又在簡報會上再度將疫情與流感相比，指每年有數以萬計的人死於流感，但政府沒有以暫停經濟活動的方式去對抗它。他說：「我們有一個非常活躍的流感季節，比大多數時候都活躍，看來死亡人數有可能朝着5萬或以上增長——我指的是死亡個案，不是確診個案。5萬人死亡，這是很多的。」

特朗普3月9日曾在Twitter發文稱：「去年3.7萬美國人死於流感。美國平均每年有2.7至7萬人死於流感。美國沒有什麼停運，人們生活和經濟活動如常。這一刻美國有546個確診感染冠狀病毒，22人死亡。大家想想吧。」

美國的實際情況和特朗普說的有差距。美國疾病控制和預防中心（CDC）的估算，2019至2020年度流感季節，會有2.3萬人死亡。