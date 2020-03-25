摩根大通：美國本土疫情或快見頂　美股將反彈40%

美股3月24日迎來報復性反彈，道指漲超11%，創1933年以來最大單日漲幅 。摩根大通（JP Morgan）高級策略師稱，美國在全國範圍內採取的社會疏離措施已經顯示出成功的迹象，疫情可能很快會見頂，美股將會反彈40%。

據《財聯社》報道，武漢肺炎疫情3月在全球加速蔓延，導致美股史上最長牛市在3月12日突然終結，僅僅用19天就進入熊市。

儘管如此，摩根大通維持看好後市立場，認為美股拋售過頭，經濟衰退風險被誇大。並表示在美聯儲和美國政府的助力下，金融市場應該能從近期的拋售中復甦。

摩根大通認為，美股將在疫情見頂預期下大幅反彈。（AP）

不過，摩根大通稱，美國必須立即採取激進的財政政策，否則「可能會導致包括重量級動能股在內的更多股票下跌。」

由於市場預期美國政府高達2萬億美元的財政刺激計劃可能在國會通過，美股3月24日迎來報復性反彈，道指漲超11% ，創1933年以來最大單日漲幅 。

摩根大通高級策略師Marko Kolanovic稱，美國在全國範圍內採取的社會疏離措施已經顯示出成功的迹象，這可能令美國經濟和股市反彈的速度超出許多人的預期。

料標指或明年重上高峰

Kolanovic在報告中稱，如果這個早期指標正確的話，經濟可能會在「數週內」重啟，而標準普爾500指數可能在2021年年初回到之前歷史水平。報告稱，疫情可能很快會見頂，美股將會反彈40%。

摩根大通首席美股策略師Dubravko Lakos-Bujas在此前的報告中寫道，鑑於全球股市目前已經較近期高點下跌30%至50%，且投資者的倉位變得越來越有利，我們預計2021年股市的回報將不對稱，漲幅將遠大於跌幅。