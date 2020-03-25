【新冠肺炎】中國大使指美軍播毒論「瘋狂」　美國務院表示歡迎

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，中美兩國甚至因為病毒來源大打口水戰。中國駐美國大使崔天凱日前批評有關病毒起源於美國的言論，美國國務院3月24日對此表示歡迎。

美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）在Twitter上說：「我們歡迎崔大使的評論，他稱中國外交部指摘美國軍隊造成武漢冠狀病毒爆發的言論是『瘋狂的事情』。拯救生命比保全面子更重要。」

We welcome Ambassador Cui's comments calling the Chinese Foreign Ministry's statement a 「crazy thing」 that blamed the U.S. Army for the #coronavirus outbreak in Wuhan. Saving lives is more important than saving face. — Morgan Ortagus (@statedeptspox) March 24, 2020

崔天凱3月17日在接受美媒AXIOS新聞網站和HBO電視網採訪，批評病毒起源於美國的言論。崔天凱2月9日在在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目《面向全民》節目採訪中說散播「病毒來自美國軍方實驗室」這樣的「瘋狂謠言」十分危險。

記者斯旺（Jonathan Swan）問崔天凱對於病毒來自美軍的說法有什麼回應，崔天凱說：「對於這個問題，當然我們最終要找到答案，揭開病毒的來源，但這是科學家要做的工作，而不是由外交官或者記者來進行揣測的，因為這樣的臆測對任何人都沒有好處，而且非常有害。為什麼不讓我們的科學家來完成他們的專業工作、並最終告訴我們答案呢？」

被問到中國外交部發言人趙立堅病毒起源於美國的相關言論時，崔天凱則是拉開距離，呼籲對方直接詢問趙立堅，他只代表中國國家元首和中國政府，不是某個具體個人。

針對崔天凱的表態，美國彭博社3月23日報道，崔天凱罕見與中國外交部態度相反，形容崔天凱的言論是對中國外交部發言人趙立堅的公開嚴厲指摘。