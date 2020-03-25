新冠肺炎疫情擴散　一文睇清各大食肆最新措施

本港疫情持續擴散，近日有不少食肆均發現有配帶電子手帶人士到場用餐，引起食客恐慌。麥當勞昨日率先宣布今日開始，暫停兩星期晚市堂食，只設外賣及麥麥送服務；餐廳暫不接待正接受強制檢疫人士，其他餐廳亦紛紛變招應對，大家樂（0341）及叙福樓（1978）均不接待強制檢疫人士。

大家樂宣布，鑑於新型冠狀病毒疫情持續，為保障顧客及員工安全，集團旗下餐廳不接待現正接受強制檢疫人士，並加強清潔店面及廚房，及要求員工佩戴口罩、定時洗手及量度體溫。集團旗下餐廳已推出各種外賣餐單組合及優惠，包括大家樂快餐提前於下午5時供應晚市外賣產品，另有特快提取外賣餐款，滿足不同顧客的需要。

大快活（0052）表示，會密切留意疫情發展，為員工及人客作出最理想的安排，公司暫時未有計劃暫停晚市堂食服務，會視乎客人需要再作考慮。美心稱暫時未有更多補充。

譚仔：暫未有關舖安排

譚仔發言人指自疫情開始後，一直密切檢視情況， 並調整了營業時間，暫未有更改營業時間或關舖安排。為加強保障顧客及員工，公司已安排顧客隔位坐，確保顧客間有適當距離；而顧客在進入店舖前，員工會為其量度體溫，如發燒即勸喻顧客看醫生，並不會安排堂食服務，改以提供外賣自取。

叙福樓主席黃傑龍指，集團全線分店員工每小時均要清潔及消毒雙手。（資料圖片）

叙福樓：客人入座前必須佩戴口罩

叙福樓主席黃傑龍說，集團上星期已不接待強制檢疫人士，客人入座前必須佩戴口罩。另外，顧客入座前要量度體溫，及以消毒酒精清潔雙手；餐廳並用了易拉架用作分隔，減少顧客間接觸。

富臨（1443）表示，因應疫情，旗下位於香港仔、北角、上水、荃灣沙咀道、奧海城、觀塘東廣場的酒樓繼續停業，其餘酒樓維持日常營業時間，會繼續推出低至四八折的外賣優惠。