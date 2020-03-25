瑞聲：不派末期息並非有資金壓力　今年光學毛利率可達40%

瑞聲科技（2018）去年少賺逾4成，不派末期息，全年派息減逾7成。股價升幅在午後一度收窄，最終升4.3%，收報40.2元。

董事總經理莫祖權在業績會指，去年全年派息40仙，即股息率約1厘，認為不是太壞指標，重申公司向來目標是爭取作微型器件技術的領導者，要在固定資產投資及派息之間，兩者取得平衡。若在正常經濟環境，會盡最大能力保持過往40%的派息比率。

投資者關係主管郭美珊指，公司流動現金逾48億元人民幣，去年11月已作首次債券發行，現時現金流非常強勁，董事會決定不派發末期息，是希望為未來的不確定性作出小心準備，並非有資金壓力，想在疫情下謹守財務管理紀律。她又指，去年大部分投資已到位，今年上半年資本開支將較去年大幅下降，期望下半年經濟回穩後再重新部署。

復工率逾8成 個別訂單有延遲

對於疫情的影響，郭美珊指，首季未見有訂單取消情況，個別訂單有延遲。而公司在疫情爆發後，迅速成立特別工作小組，2月和3月復工進度非常理想，短期內達到逾8成復工率，現時狀況則更理想。

去年瑞聲毛利率跌8.6個百分點至28.6%。郭美姍稱主要受上半年拖累，包括光學研發費用增加所影響，但去年第4季已見改善，對於今年毛利率，他指疫情令環球經濟惡化，打擊消費者情緒，不排除上半年毛利率將再受影響。

光學業務毛利率長遠冀提升至50%

瑞聲去年給出指引，在2020年3至4月期間，塑膠鏡頭的月產量可達1億。莫祖權指，之前確實有進取目標，但客戶對現時進度仍感滿意，現希望6至7月能達到產能目標，又預計月產能達到1億後，預見毛利率可達40%，長遠更冀提升至50%以上。除塑膠鏡片，他指公司計劃今年度產出3,000萬隻WLG鏡片，形容整個光學業務已進入「成熟階段」。