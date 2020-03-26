美股是否見底？　分析師﹕仍要視乎一個關鍵條件

隨着市場預期美國刺激方案協議接近達成一致，美國股市3月24日及25日實現反彈，更多的分析認為，美股還在尋找底部的途中，未來可能還會下跌更多。真正決定美股何時見底的，就是美國感染案例數何時能達到頂峰。

如今，信貸市場狀況良好、美元走弱等迹象讓不少投資者認為市場已經觸底。但是這些迹象可能只是市場對財政刺激計劃和美聯儲大規模刺激計劃的回應，因為不論是美聯儲還是財政部的救市，都會在短期內為市場注入更多流動性。

但是，這可能並非是底部。瑞士信貸（Credit Suisse）首席美國市場策略師Jonathan Golub表示，事實是，當感染案例數量開始達到頂峰時，市場才會觸底。在此之前，波動是常事。

在華盛頓州柯克蘭的生命護理中心，一名病人被抬上了救護車。（AP）

投資者未計入確診人數續上揚

Bleakley Advisory Group首席投資官Peter Boockvar稱，當標普500指數跌到2300到2400點之間時，會有很多人入場，因為這是2018年12月的低點。但他認為，市場已經將短期內非常不利的因素計入目前的價格，但對中長期的不利因素，市場還在觀望。例如，在未來兩三周內，患者人數將會激增這一因素市場可能還沒考慮到當前的計價中。

Boockvar表示，病毒的影響將仍然是驅動股市的因素：可以在未來一兩個月後再來看看，他不信美股已經觸底，目前只是一個階段性底部。

目前，美國的疫情正在加速蔓延。據美國約翰斯·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）實時監測系統統計，截至3月25日下午18時02分，美國已至少有新冠肺炎確診病例65,285例，其中包括死亡病例926例。與不到24小時前相比，新增確診病例11,625例，新增死亡223例。