美股尾盤為何急速回落？　與蘋果有關？

美股3月25日尾盤收窄漲幅。蘋果可能要為此負責，因蘋果考慮將其年度iPhone的發佈會推遲數月。蘋果股價25日尾盤下跌，收於245.52美元，跌幅為0.55%。

綜合媒體3月26日報道，有知情人士透露，蘋果曾討論將5G iPhone的發佈時間推遲數月。

美國參議院民主黨和共和黨就2萬億美元的刺激計劃達成協議，利好美股。（新華社）

知情人士稱，蘋果公司正在討論延期問題，因為全球新冠病毒大流行可能損害需求並打亂產品開發時間表。

消息傳出後，蘋果公司漲幅應聲收窄，盤中漲幅一度超過4%。該公司25日最終收跌0.55%，報245.52美元。

《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）指出，自2011年以來，蘋果每年都會在9月或10月推出新iPhone。而作為蘋果公司的王牌產品，iPhone是否成功推出對蘋果來說至關重要。

蘋果公司位於硅谷的總部目前受到居家令的影響，蘋果公司的工程師和其它員工正在家工作。而在這一情況發生改變前，蘋果或無法就iPhone發佈做出決定。此外，蘋果的新款iPhone將是首款支持5G網絡的iPhone，將受到廣泛的市場關注。

料推遲1至2個月

摩根大通分析師在報告中曾表示，蘋果公司可能會將新款iPhone的發佈時間推遲一兩個月，原因包括旅行限制導致的生產問題以及因部分停工可能導致5G網絡增長放緩。

摩根大通分析師Gokul Hariharan在報告中寫道：「鑑於最近全球範圍內旅行限制造成的EVT（工程驗證測試，現在計劃於4月中旬）、PVT（生產驗證測試）和試生產（現在計劃於6月下旬）出現多個瓶頸，我們認為新款iPhone的發佈確實有可能會推遲一到兩個月的時間，但我們認為推遲一到兩個季度的可能性不大。」

分析師還預測，美國的封鎖措施可能會延遲運營商建立5G網絡的時間，這也可能會影響支持5G的新iPhone的發佈時間。Hariharan寫道：「由於當前的封鎖措施，美國5G網絡建設的延遲可能是5G iPhone推出的主要風險。」

無論新款iPhone的發佈時間如何，在疫情爆發期間，智能手機市場目前都處於困境中。根據Strategy Analytics的估算，2月份全球智能手機出貨量按年下降38%，這是自2003年開始跟蹤統計數據以來的最大跌幅。